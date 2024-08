Home

Assunzioni Agosto, indagine Camera di Commercio: difficoltà nel reperire profili, tra le figure ricercate, addetti alla ristorazione

13 Agosto 2024

13 Agosto 2024

Assunzioni Agosto, indagine Camera di Commercio: difficoltà nel reperire profili, tra le figure ricercate, addetti alla ristorazione

Livorno 13 agosto 2024 – Assunzioni Agosto, indagine Camera di Commercio: difficoltà nel reperire profili tra le figure ricercate, addetti alla ristorazione

La Camera di Commercio tramite i dati Excelsior mette in luce la difficoltà di reperire forza lavoro. Il comunicato della Camera di Commercio si limita a dare dati e non entra nel merito dei motivi delle difficoltà di reperimento della forza lavoro.

Previsioni di assunzione agosto 2024: ancora elevate le difficoltà delle imprese nel reperire i profili necessari

Oltre 1.600 le entrate programmate dalle imprese livornesi ad agosto e più di 5.600 per il trimestre agosto-ottobre. Le opportunità di lavoro risultano tuttavia in calo rispetto agli stessi periodi 2023.

Queste alcune delle tendenze che emergono dall’indagine Excelsior relativa ai fabbisogni occupazionali previsti delle imprese dell’industria e dei servizi con sede in provincia di Livorno con riferimento al trimestre agosto-ottobre 2024.

Le entrate saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, soltanto nel 22% dei casi, mentre per il 78% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le opportunità di lavoro si concentreranno per l’84% nel settore dei servizi e per il 68% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; interesseranno inoltre giovani con meno di 30 anni per una quota pari al 39%.

Nel 62% dei casi sarà richiesta dalle imprese esperienza professionale specifica o almeno nello stesso settore di attività. Ancora significativa la richiesta di personale senza un titolo di studio specifico (23% del totale entrate previste) ovvero avente semplicemente esaurito l’obbligo scolastico. Ammontano al 9% del totale le entrate previste di laureati, mentre il titolo di studio più richiesto è la qualifica/diploma professionale (43% delle entrate previste), segue il diploma (24%).

Gli indirizzi di studio più richiesti:

Laurea ad indirizzo economico; diploma ad indirizzo turismo-enogastronomia-ospitalità e amministrazione-finanza-marketing; qualifica/diploma professionale ad indirizzo ristorazione e sistemi-servizi logistici.

Le figure più richieste:

Addetti nelle attività di ristorazione, Addetti alle vendite, Personale non qualificato nei servizi di pulizia, Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci, Conduttori di veicoli, Meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse/mobili.

In oltre 48 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati.

I titoli più difficili da reperire:

diploma ad indirizzo socio-sanitario e meccanica-meccatronica- energia (introvabili in oltre il 70% dei casi); qualifica/diploma professionale indirizzo impianti termoidraulici (irreperibili pari al 100% del totale).

Tra le figure di più difficile reperimento:

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica; Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni; Operai specializzati nell’installazione/manutenzione delle attrezzature elettriche/elettroniche.

Il Progetto Excelsior è realizzato da Unioncamere, in accordo con il Ministero del Lavoro insieme alle Camere di Commercio dei territori, con l’obiettivo di monitorare le previsioni di assunzione delle imprese e rilevare le caratteristiche dei profili professionali richiesti.

Tutti i Bollettini provinciali, contenenti le infografiche di sintesi dei principali risultati delle indagini, e le informazioni sulle stesse, sono consultabili sul sito camerale nella sezione appositamente dedicata ad Excelsior: https://www.lg.camcom.it/servizi/informazione-economica-prezzi/studi-ricerche/progetto-excelsior/excelsior-programmi-occupazionali-livorno-grosseto .

Nella sezione dedicata agli approfondimenti dell’indagine è stato anche appena pubblicato il consuntivo annuale ‘Fabbisogni professionali 2023 Livorno e Grosseto’ focalizzato sulle professioni: https://www.lg.camcom.it/servizi/informazione-economica-prezzi/studi-ricerche/progetto-excelsior/approfondimenti-excelsior .