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Assunzioni dei dirigenti, Coalizione Civica, Cittadini in Comune e Lega: “La maggioranza rifiuta la trasparenza”

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29 Giugno 2026

Assunzioni dei dirigenti, Coalizione Civica, Cittadini in Comune e Lega: “La maggioranza rifiuta la trasparenza”

Collesalvetti (Livorno), 29 giugno 2026 Assunzioni dei dirigenti, Coalizione Civica, Cittadini in Comune e Lega: “La maggioranza rifiuta la trasparenza”

“Nel Consiglio Comunale di venerdì 26 la maggioranza ha respinto la mozione presentata da Coalizione Civica, Cittadini in Comune e Lega con la quale chiedevamo una semplice verifica in autotutela sulla legittimità del procedimento che ha portato all’assunzione dei due dirigenti comunali.

Non abbiamo mai chiesto al Consiglio di dichiarare illegittimi i contratti, né di sostituirsi ai giudici o agli organi di controllo. Abbiamo chiesto esclusivamente che fosse lo stesso Comune a verificare se, al momento delle assunzioni, fossero effettivamente rispettati tutti i presupposti previsti dalla legge.

La nostra richiesta si fondava su documenti ufficiali dell’Ente e non su valutazioni politiche.

Abbiamo richiamato l’art. 33 del D.L. 34/2019 e il D.M. 17 marzo 2020, norme che disciplinano la capacità assunzionale degli enti locali. Abbiamo richiamato il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio di previsione 2026-2028, nel quale venivano già evidenziate criticità sulla sostenibilità della spesa di personale. Abbiamo inoltre richiamato il successivo verbale dei Revisori sul PIAO 2026-2028, con cui veniva raccomandato di procedere alle nuove assunzioni solo dopo aver verificato la sostenibilità della spesa di personale sulla base dello schema di Rendiconto 2025 e veniva richiesta una specifica verifica anche sulle modalità di assunzione del dirigente tecnico.

Infine abbiamo evidenziato come lo stesso schema di Rendiconto 2025, approvato dalla Giunta il 27 marzo 2026, riportasse un superamento del valore soglia previsto dalla normativa, con uno scostamento della spesa di personale di oltre 128 mila euro rispetto ai limiti individuati dal D.M. 17 marzo 2020.

Su tutti questi elementi la maggioranza non ha fornito alcuna risposta nel merito.

Nessuno ha spiegato perché non siano state seguite le raccomandazioni dei Revisori dei Conti.

Nessuno ha confutato i dati riportati nel Rendiconto.

Nessuno ha dimostrato che le verifiche richieste dai Revisori siano state effettuate prima della sottoscrizione dei contratti.

Si è preferito parlare d’altro, spostare il confronto su questioni estranee alla mozione ed evitare il tema centrale: verificare se il procedimento seguito dall’Amministrazione fosse pienamente conforme alla normativa vigente.

È proprio questo atteggiamento a preoccuparci.

Quando un’Amministrazione rifiuta perfino di verificare la correttezza dei propri atti, nonostante i rilievi dell’Organo di Revisione e i dati contenuti nei propri documenti contabili, viene meno quel principio di prudenza che dovrebbe guidare ogni decisione pubblica, soprattutto quando riguarda l’utilizzo di risorse dei cittadini.

La nostra mozione chiedeva semplicemente di svolgere una verifica tecnico-giuridica, contabile e finanziaria sulle procedure assunzionali, di accertare se al momento della sottoscrizione dei contratti sussistessero effettivamente tutti i requisiti di capacità assunzionale e sostenibilità della spesa previsti dalla legge e, solo qualora fossero emersi profili di illegittimità, di valutare gli strumenti di autotutela previsti dall’ordinamento.

Una richiesta di trasparenza e di buon andamento amministrativo che la maggioranza ha scelto di respingere.

Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo di controllo nell’interesse dell’Ente e dei cittadini, perché il rispetto della legge, dei pareri degli organi di controllo e dei principi di sana gestione finanziaria non può mai essere considerato un dettaglio”.

Coalizione Civica

Cittadini in Comune

Lega