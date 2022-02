Home

12 Febbraio 2022

Assunzioni nel Comune di Livorno, Fp-Cgil: “Siamo sulla strada giusta”

Livorno, 11 febbraio 2022

Fp-Cgil aziendale e provinciale su assunzioni in Comune:

Abbiamo appreso con favore le notizie riguardanti imminenti assunzioni nel Comune di Livorno: siamo soddisfatti sia dei numeri che dei profili di cui l’ente si doterà.

Finalmente si è capito che il Comune – in quanto ente erogatore di servizi essenziali – non può fare a meno di avere “serbatoi” di personale in tutti i profili professionali necessari al suo funzionamento. Inutile ricordare quanto i sindacati confederali si siano spesi su questo fronte negli ultimi anni, arrivando anche alla proclamazione di un partecipatissimo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici comunali a fine 2017.

Questo “nuovo corso” centra tre fondamentali obiettivi per la città: garantire la tenuta dei servizi comunali nel suo complesso (in particolare i servizi essenziali per il benessere della cittadinanza come la scuola, il sociale e il demografico), espandere l’occupazione (specialmente quella giovanile, in una città che ha un forte bisogno di “buon lavoro”), attrezzarsi con le professionalità giuste, tecniche e amministrative, per poter realizzare tutti i progetti che ruotano intorno al PNRR.

Come sindacato maggiormente rappresentativo a Palazzo comunale siamo orgogliosi di aver contribuito, in parte, anche alla formazione di molti ragazzi e ragazze che si sono preparati per i concorsi comunali frequentando i nostri corsi: già da ora garantiamo che ne metteremo in campo altri per i prossimi bandi, augurando a tutti i giovani che si candideranno di entrare a far parte di un posto di lavoro che garantisce soddisfazione personale ma anche l’orgoglio di contribuire al bene comune.

