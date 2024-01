Home

Asta pubblica di Veicoli obsoleti del Comune di Rosignano, i mezzi e come partecipare

17 Gennaio 2024

Asta pubblica di Veicoli obsoleti del Comune di Rosignano, i mezzi e come partecipare

Rosignano (Livorno) 17 gennaio 2024 – Asta pubblica di Veicoli obsoleti del Comune di Rosignano, i mezzi e come partecipare

Il Comune di Rosignano Marittimo ha indetto una nuova asta pubblica per “l’alienazione di veicoli senescenti e obsoleti”, tra cui due autovetture, quattro autocarri e un autoveicolo per uso speciale. L’avviso d’asta contenente tutte le informazioni necessarie per la partecipazione è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi e avvisi vari del Comune rivolti ai cittadini”.

Insieme all’avviso d’asta è scaricabile il modulo per la presentazione delle offerte, che devono pervenire al Comune entro e non oltre il prossimo mercoledì 31 gennaio 2024 presso l’ufficio del Polisportello, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:15 alle ore 17:30.

L’apertura delle offerte è prevista per il 02 febbraio 2024.

La visione dei veicoli è consentita seguendo le indicazioni contenute nell’avviso d’asta e concordando preventivamente il sopralluogo con gli operatori addetti ai recapiti indicati.

