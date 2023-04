Home

Asta pubblica, la Provincia vende immobile a Portoferraio

29 Aprile 2023

Livorno 29 aprile 2023 – Asta pubblica, la Provincia vende immobile a Portoferraio

Le offerte devono pervenire entro il 19 maggio

Nell’ambito del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025”, la Provincia mette in vendita, tramite asta pubblica, un immobile situato a Portoferraio, in loc. Le Grotte.

Si tratta di un immobile ad uso magazzino, (ex centro cantoniero), localizzato al km 2+600 della S.P. 26a “S. Giovanni – Porto Azzurro“.

L’asta si svolgerà il 25 maggio, alle ore 10:00, a Palazzo Granducale.

Le offerte dovranno pervenire entro il 19 maggio, secondo le modalità descritte nell’avviso.

L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, stabilito in 185.250 euro, secondo le procedure previste dal R.D. n. 827/1924 e dal Regolamento provinciale per l’alienazione dei beni immobili.

L’immobile sarà aggiudicato all’offerente che avrà indicato il prezzo maggiore tra le offerte valide. In caso di parità si procederà con le offerte al rialzo tra i partecipanti presenti. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una una sola offerta valida.

L’avviso integrale di asta, con tutte le informazioni e la modulistica per partecipare sono reperibili sul sito della Provincia nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contatti/aste.

