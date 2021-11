Asta pubblica per la gestione dell’edicola presso la Baracchina Oasi

Home

4 Novembre 2021

Presentazione offerte entro le ore 13 di lunedì 6 dicembre

Livorno, 4 novembre 2021

Il Comune di Livorno ha indetto un’asta pubblica per l’affidamento in concessione di un fondo commerciale di proprietà comunale sito in viale Italia n. 377, da destinare a rivendita di giornali e riviste.

Si tratta di un piccolo fondo di 11 mq. ricavato all’interno della Baracchina “Oasi”, adiacente al bar-gelateria ma con ingresso autonomo.

L’Amministrazione comunale, al fine di garantire un’ampia varietà di servizi commerciali ai residenti e ai cittadini che frequentano il lungomare, ha ritenuto opportuno procedere ad un nuovo affidamento dell’immobile, confermando la precedente destinazione.

La durata dell’affidamento è novennale, il canone mensile da versare al Comune è fissato, a base d’asta, in euro 190,21 oltre Iva (gli interessati dovranno presentare offerte al rialzo).

La busta sigillata, contenente l’offerta insieme a tutta la documentazione prevista in maniera dettagliata nel bando e indirizzata a Comune di Livorno – Settore Contratti Provveditorato Economato – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno, dovrà pervenire al Comune entro le ore 13 di lunedì 6 dicembre.

Tutte le informazioni su questa asta pubblica si trovano alla pagina http://servizi.comune.livorno.it/aste/MainPratiche.asp e nei relativi allegati (fare clic su 1121).