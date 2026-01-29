Home

Asta terreno di via Goito e cementificazione, Il comitato Orti Urbani avvisa:” se verrà comprata quell’area il privato non costruirà neanche un centimetro di cemento”

29 Gennaio 2026

Livorno 29 gennaio 2026

“Nonostante vi siano intere aree già urbanizzate da bonificare e rigenerare si continua a percorrere la strada più “semplice” e remunerativa. Cemento su cemento. Totalmente incuranti dei disastri ambientali che quotidianamente accadono per colpa della cementificazione e del cambiamento climatico.

Il 24 febbraio si terrà la terza asta per l’area verde di 6 ettari tra via Goito, via dell’Ambrogiana e via dell’Erbuccia. Un vero polmone verde su cui l’amministrazione ha deciso che il privato può cementificare. Intanto tre palazzine. Addio verde, addio alberi. Cemento e basta.

Dobbiamo e possiamo fermare questo ennesimo scempio. C’è solo un modo, modificare subito il piano operativo. Cemento Zero. Contemporaneamente, come già timidamente annunciato, l’amministrazione dovrà acquistare l’area.

L’asta del 24 febbraio è la più pericolosa. Da oltre 3 milioni di euro iniziali siamo arrivati a poco più di un milione. Meno della metà della base d’asta iniziale.

Noi ribadiamo la nostra posizione. Anche se un privato comprerà quell’area, ma ci auguriamo che lo faccia il Comune, non costruirà neanche un centimetro di cemento. Non aprirà nessun cantiere. Né oggi né mai. Non esiste nessuna possibilità di accordo in questo senso”.

Comitato Orti Urbani di Via Goito