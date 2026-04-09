Cronaca

9 Aprile 2026

Livorno 9 aprile 2026 “Astensione da armi e urne”, una conferenza con il docente ed ex magistrato Paolo Sceusa

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla conferenza dal titolo: Astensione da armi e urne, tenuta dal docente ed ex magistrato Paolo Sceusa, ed organizzata da Libertà Livorno presso il suo centro, in Borgo Cappuccini 25, il 12 Aprile 2026 alle ore 18,08.

“Strano gioco. L’unica mossa vincente è non giocare” recitava il film del 1983 WarGames a proposito della guerra (anche se, ahimè, ad affermarlo era l’I.A. di un supercomputer).

Ci sono situazioni e momenti storici in cui l’unico modo per partecipare alla vita è non partecipare a un “gioco” viziato.

Ma astenersi dev’essere una scelta consapevole, giammai una non-scelta figlia dell’ignavia. E non è mai sufficiente in sé e per sé.

Cosa si può fare al posto e in seguito all’astensione dalle armi e quella dalle urne elettorali?

Proveremo a rispondere anche a questa domanda domenica 12 aprile 2026 alle 18.08 al Centro Libertà Livorno, insieme a Paolo Sceusa, docente ed ex-magistrato.

Partecipa anche tu al dibattito e forgia insieme a noi il presente che desideri.

A seguire, intorno alle 20,30, cena porta-party: porta da mangiare un po’ per te e un pò per gli altri; alle bevande ci pensa Libertà Livorno!

E volendo, si prosegue la discussione in modo conviviale