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Astra, Giovani Dem: “Livorno può diventare un modello nazionale”

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11 Settembre 2026

Astra, Giovani Dem: “Livorno può diventare un modello nazionale”

Livorno 11 settembre 2026 Astra, Giovani Dem: “Livorno può diventare un modello nazionale”

Il futuro del Circolo Arci Astra torna al centro del dibattito politico livornese. Lorenzo Midili e Giorgio Pacini, consiglieri comunali del Pd, Matteo Anglano, segretario dei Giovani democratici di Livorno, e Bernardo Taddei, segretario dei Giovani democratici della Toscana, chiedono di preservare il ruolo sociale dello spazio.

Secondo i firmatari, l’Astra occupa da vent’anni un immobile comunale senza una regolarizzazione formale. Il circolo, spiegano, ha comunque pagato regolarmente l’affitto durante questo periodo.

Un percorso da completare

Il circolo si trova nel cuore del Cantiere Orlando. Per i rappresentanti politici, la sua storia conserva una parte importante della memoria del lavoro operaio livornese.

Nel corso degli anni, l’Astra ha ospitato attività culturali, sportive e mutualistiche. I firmatari considerano quindi lo spazio un presidio di socialità necessario per la città.

Da tempo il Comune lavora a un percorso per regolarizzare la situazione. Secondo il Pd, l’amministrazione deve coinvolgere direttamente il circolo nella ricerca di una soluzione.

L’obiettivo consiste nel mantenere intatte le funzioni sociali, culturali, sportive e mutualistiche dell’Astra. Un passaggio burocratico, sostengono i promotori, non deve svuotare l’identità dello spazio.

Il confronto con altri presìdi sociali

Il comunicato inserisce la vicenda livornese in un contesto nazionale. I firmatari citano gli sgomberi e le vicende recenti che hanno coinvolto Leoncavallo, Askatasuna e Spin Time.

Secondo gli esponenti del Pd e dei Giovani democratici, queste esperienze avevano avviato un dialogo con le amministrazioni locali. Nonostante i percorsi avviati, spiegano, il Governo ha scelto lo sgombero.

Per questo motivo, la situazione dell’Astra assumerebbe un valore più ampio. Livorno potrebbe infatti proporre un modello fondato sul confronto tra Comune, associazioni, sindacati e realtà territoriali.

Giovani, socialità e inclusione

I firmatari collegano il futuro dell’Astra anche alle esigenze delle giovani generazioni. Secondo il comunicato, la città deve offrire luoghi di aggregazione accessibili e non legati necessariamente al consumo.

Questi spazi possono proporre attività sportive, culturali e servizi di sostegno. Inoltre, possono favorire il reinserimento dei giovani che non studiano e non lavorano.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presidente nazionale dell’Arci e la segreteria regionale della Cgil. La loro presenza, sottolineano i promotori, conferma l’interesse verso la vicenda.

La richiesta al Comune

Gli esponenti politici guardano con fiducia all’avvio di un percorso condiviso. Chiedono però che il Comune ascolti le richieste dell’Arci e del sindacato.

Nel comunicato, i firmatari richiamano inoltre l’esperienza del sindaco Luca Salvetti nei precedenti momenti di confronto. A loro giudizio, il dialogo tra amministrazione, Arci, sindacati e territorio può rafforzare il ruolo dell’Astra.

La partita, concludono, offre a Livorno l’opportunità di diventare un riferimento nazionale per gli spazi aggregativi e intergenerazionali.

Astra, Giovani Dem: “Livorno può diventare un modello nazionale”