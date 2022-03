Astri di Andrea – Abbraccio mortale di Plutone: per ora l’abbiamo scampata, Venere e Marte si allontanano

Home

6 Marzo 2022

06 marzo 2022

Una bellissima notizia dal cielo astrologico! Venere e Marte sono finalmente entrati in Acquario, allontanandosi dall’abbraccio mortale di Plutone e l’umanità può tirare un sospiro di sollievo.

Per ora l’abbiamo scampata, grazie all’energia compassionevole di Nettuno, Giove e Sole in Pesci e a tutte le persone che hanno pregato e meditato in modo equanime senza farsi coinvolgere dalla guerra.

Continuiamo così, perché il cammino di Sole e Giove verso Nettuno prosegue.

Il 13 marzo il Sole si congiungerà esattamente a Nettuno, mentre la grande e attesa congiunzione di Giove e Nettuno in Pesci avverrà il 12 aprile in buon aspetto ai nodi lunari.

Un altro segnale positivo: sarà Venere a raggiungere per prima Saturno il 28 marzo, mentre Marte ci arriverà solo il 4 aprile.

Sarà una guerra ancora lunga e terribile, ma gli accordi di pace si faranno strada e la diplomazia avrà il sopravvento sulle armi.

Le donne e gli uomini di buona volontà dovranno trovarsi pronte/i per il 12 ma anche per il 30 aprile, giorno in cui anche Venere si congiungerà a Giove/Nettuno in Pesci.

Perché? Perché la giustizia e la pace non hanno ancora vinto.

Giove entrerà in Ariete l’11 maggio e il 29 maggio Giove e Marte si congiungeranno in Ariete in quadrato con la Luna nera.

Ora però è il momento di ringraziare. Interiormente, nella nostra casa, in un parco o in un tempio, ognuno ringrazi l’energia che ha avuto compassione di noi e della nostra misera condizione di essere umani.

Parleremo di Venere e Marte in segni d’aria la prossima domenica. Grazie!

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

