Home

Rubriche

Astri di Andrea

Astri di Andrea – Angeli e astrologia: Camael, angelo di Marte

Astri di Andrea

27 Novembre 2022

Astri di Andrea – Angeli e astrologia: Camael, angelo di Marte

27 novembre 2022 RUBRICA – Astri di Andrea – Angeli e astrologia: Camael, angelo di Marte

Oggi parliamo di Camael, l’arcangelo che letteralmente vede Dio.

Camael è forse l’Angelo sterminatore che nella notte uccise tutti i primogeniti di Egitto e salvò tutti gli ebrei che, su consiglio di Dio, avevano segnato col sangue gli stipiti delle loro case.

Questo collegamento al sangue rende facile l’accostamento al pianeta Marte, che rappresenta l’energia e l’istinto di sopravvivenza.

Marte è anche il dio della guerra e Camael fa guerra a tutti coloro che si oppongono, facendo il male, al volere di Dio.

Ritroviamo l’Angelo sterminatore anche nell’ultimo libro della bibbia, l’Apocalisse. Riferendosi alla piaga delle cavallette il testo riporta: “Avevano code come gli scorpioni, e aculei. Nelle loro code il potere di far soffrire gli uomini per cinque mesi. Il loro re era l’angelo dell’abisso, che in ebraico si chiama Perdizione, in greco Sterminatore.” E’ facile l’accostamento ad uno dei due segni di cui Marte è governatore: lo Scorpione.

Samael è il demone associato a Marte, ma la sua figura è molto controversa. In alcuni passi biblici è “il maledetto”, colui che fu reso cieco da Mosé al quale stava tentando di togliere la vita su ordine di Dio. Ma è anche uno degli angeli caduti del Libro di Enoch, apocrifo dell’antico testamento. Per alcuni è lui stesso lo sterminatore che altri associano all’arcangelo Camael.

Il colore di Camael è il rosso, il metallo è il ferro e la pietra il rubino e il granato.

S’invoca Camael per ottenere forza e giustizia.

Attenzione ad invocare questo Arcangelo per fare giustizia senza la necessaria prudenza perché la sua energia non va troppo per il sottile e potrebbe trovare in chi lo invoca gli stessi difetti di coloro contro i quali è stato invocato.

E’ in generale sbagliato invocare le potenze angeliche contro qualcuno, a meno che, inconsciamente, non siate tentati di invocare il demone corrispondente, che, in questo caso, non è dissimile.

Gli arcangeli sono oggetto di meditazione e vanno invocati solo per il beneficio proprio e degli altri, sempre con grandissimo rispetto e prudenza.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin