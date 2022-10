Astri di Andrea – Angeli e astrologia, Gabriel l’angelo della Luna

Home

16 Ottobre 2022

Oggi parliamo di Gabriel (Gabriele), l’angelo della Luna.

Dopo il fuoco di Mikael ecco l’acqua di questo importante angelo che nella Bibbia è colui che annuncia a Maria che sarà madre di Gesù.

Gabriel ha un suono dolce ed evoca atmosfere sognanti e rilassate.

Ed è proprio in sogno che viene a visitarci suggerendo consigli importanti che riguardano la nostra vita interiore, fatta spesso di sofferenze, disagi e lacerazioni.

Gabriel nel sogno ci cura l’anima e ci insegna ad adattarci alla vita cogliendo il meglio di essa.

Mettete sotto il cuscino un piccolo gioiello d’argento che vi è stato regalato nella vostra infanzia, una pietra di luna o una perla ricaricata sotto i raggi della Luna piena e Gabriel sarà ben felice di accostarsi nel sonno a tutta questa purezza.

Per accogliere meglio questo grande arcangelo andate a letto vestiti di bianco e con lenzuola bianche.

Il bianco è il colore della purezza.

L’angelo della Luna è molto importante anche per sciogliere i nodi dei rapporti fra genitori e figli e, perché no, per chiedere la grazia di avere un figlio.

Gabriel è infatti il messaggero della Grande Madre, l’energia d’acqua che cura e scioglie anche i nodi più difficili.

Altro luogo amatissimo da Gabriel sono le sorgenti, che da sempre portano la guarigione della Grande Madre tramite l’intercessione di un messaggero fidato.

Ma anche l’Acqua ha il suo demone.

Pitone rappresenta il contraltare della purezza e dell’umiltà.

Questo demone istilla negli umani che lo accolgono uno dei vizi più devastanti: l’invidia, da non confondere con la gelosia.

Pitone fa credere che altrove esista una sorgente più ricca, un letto più morbido e un figlio più bello e intelligente.

Da questo sentimento erroneo nascono emozioni negative violente che portano ad augurare il male agli altri senza nessun valido motivo.

Da queste emozioni negative nasce una delle pratiche più conosciute della fattucchieria: il malocchio, che è la conseguenza dell’invidia. Si getta uno sguardo invidioso e cattivo sulle vicende familiari altrui per causarne la rovina.

Per contrastare questa pratica da sempre si regalano ai piccoli dei gioielli d’argento. Quando l’argento scurisce in modo repentino e inspiegabile scientificamente siamo in presenza di un malocchio.

Ecco che Gabriel ci viene in aiuto, con la sua dolcezza materna, per contrastare le oscure macchinazioni del demone Pitone, signore delle arti oscure.

Prossimo appuntamento domenica 23 ottobre; parleremo di Raphael, angelo di Mercurio.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

