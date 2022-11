Home

20 Novembre 2022

20 novembre 2022 – RUBRICA Astri di Andrea – Angeli e astrologia: Gli astri di Andrea Haniel e Lucifero, angelo e demone di Venere

Oggi parliamo di Haniel e Lucifero, angelo e demone di Venere.

Se Haniel è poco conosciuto, Lucifero è forse l’angelo più famoso. Angelo caduto e quindi demonizzato dagli uomini. Questa caduta risale alla notte dei tempi e corrisponde alla fine del matriarcato di cui Venere è la stella guida.

Lucifero è un nome che evoca terrore ma in realtà il suo significato è “portatore di luce” ed è il nome assegnato al pianeta dell’amore nel momento in cui sorge all’alba.

Per capire il significato esoterico di questo demone/angelo occorre osservare l’arcano XV dei tarocchi Rider-Waite, di solito interpretato come “schiavitù della lussuria”. La figura demoniaca ha una torcia rivolta verso il basso, tesa ad illuminare l’oscurità della condizione umana, questa sì schiava dei sensi. In questo senso è una figura associabile al Cristo, definito tantissime volte indemoniato nel Vangelo dai dottori della legge e che di sé dirà “ sono venuto a portare il fuoco dell’Amore sulla Terra e come vorrei che divampasse”.

Lucifero è quindi un demone inteso come daimon personale necessario per la propria evoluzione.

Per chi non fosse ancora pronto per un cammino così rapido ma tempestoso, Haniel è più rassicurante.

Indica quell’amore elettivo e compassionevole che tutto perdona, portando pace ed equilibrio.

Haniel va invocato di venerdì, con indosso vestiti verdi, oggetti di rame e smeraldo sul cuore.

Haniel aiuta a ricucire relazioni in difficoltà, Lucifero a ridare luce a relazioni spente, sempre con il consenso dell’altra parte.

Domenica prossima ci occuperemo di Khamael, angelo di Marte.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

