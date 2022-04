Home

3 Aprile 2022

Astri di Andrea – Astrologia karmica

3 aprile 2022 -Rubrica Astri di Andrea – Astrologia karmica

L’astrologia karmica studia il karma personale e collettivo dell’essere umano.

In particolare l’astrologia karmica da me praticata si occupa del rapporto fra psicologia buddhista e tecnica astrologica occidentale.

Grazie allo studio della carta del cielo di nascita possiamo conoscere l’origine della sofferenza che attanaglia la nostra vita e che risiede nelle afflizioni mentali.

Per la psicologia buddhista la nostra mente irrequieta e volubile è afflitta da grande sofferenza e ciò influisce in tutti i campi della nostra vita; dagli affetti al lavoro.

La carta del cielo indica gli specifici settori e il tempo a cui riportare l’origine della sofferenza per tentare di accettarla e trasformarla attraverso un cammino spirituale adeguato.

Per cammino spirituale non intendiamo qualcosa che dobbiamo vivere lontano dalla vita quotidiana.

Anzi è una sorta di lavoro che possiamo fare per migliorare l’abilità della nostra mente a risolvere i piccoli e grandi problemi della vita, rimanendo più calma e lucida.

Le cosiddette afflizioni mentali ed emotive, che si manifestano attraverso pensieri e stati d’animo negativi (odio, ira, rabbia, invidia; gelosia, tristezza, apatia, sensi di colpa, cupezza; astrattezza ad esempio) sfociano quasi sempre in azioni distruttive e autodistruttive sia con le parole (maldicenza, pettegolezzo e violenza verbale) che con il corpo (violenza fisica).

Queste azioni verbali e fisiche hanno spesso effetti gravissimi nella nostra vita quali la perdita di un posto di lavoro o la rottura di una relazione.

Talvolta è possibile riparare ma spesso una sola frase o un solo gesto violento possono avere effetti irreversibili e tutto perché la mente è rimasta in balia di emozioni e pensieri negativi.

Dicevamo che l’origine di questi oscuramenti mentali può risalire al karma che provochiamo in questa vita ma; in taluni casi specifici, è possibile risalire alle vite precedenti e alle azioni negative compiute in esse.

Ma di questo mistero parleremo nella prossima puntata.

Ci vediamo domenica 10 aprile

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it