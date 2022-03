Home

Astri di Andrea: coppie e amore, Venere e Marte nei segni d’aria

13 Marzo 2022

Rubrica Astri di Andrea – 13 marzo 2022

Coppie e amore, Venere e Marte nei segni d’aria

Dopo la pausa della settimana scorsa riprendono gli incontri di astri e relazione.

Oggi parliamo dei segni d’aria.

Venere in segno d’aria è molto a suo agio, essendo l’aria elemento con spiccate doti di relazione, unendo il calore alla disponibilità di dialogare con l’altro.

Venere in Gemelli è leggera e incostante.

La relazione è aperta ed amichevole e si sviluppa grazie alla curiosità. Relazione come affinità elettiva. Rischio di civetteria.

Venere in Bilancia è armoniosa e delicata. La relazione è fondamento dell’esistenza e ha bisogno di scambio fiducioso. Relazione come amore equilibrato tendente alla perfezione. Rischio di perdersi nei particolari.

Venere in Acquario è distaccata e intensa allo stesso tempo. La relazione è amichevole e universale e ha bisogno di larghi orizzonti di pensiero. Relazione come ideale esistenziale. Rischio di eccessivo distacco nella vita di tutti i giorni.

Marte in segno d’aria non è molto a suo agio. Il pianeta dell’azione trova difficile confrontarsi con l’elemento del pensiero, della riflessione e della condivisione.

Marte in Gemelli è giocoso, bizzoso e incostante. La sessualità è molto cerebrale. Si ha bisogno di un partner che accetta il gioco per avere una buona resa sessuale.

Marte in Bilancia è indeciso e dubbioso. La sessualità è condivisione e delicatezza, ma manca d’iniziativa. Si ha bisogno di un partner calmo e deciso per avere una buona resa sessuale.

Marte in Acquario è distaccato. La sessualità è apertura all’altro in modo libero e sperimentale. Si ha bisogno di un partner aperto e creativo per avere una buona resa sessuale.

Prossimo appuntamento domenica 20 marzo con Venere e Marte in segni d’acqua.

Buona domenica e che le stelle siano con noi!

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

