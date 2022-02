Home

Astri di Andrea

Astri di Andrea: coppie e amore, Venere e Marte nei segni di terra

27 febbraio 2022

Rubrica Astri di Andrea – Venere in segno di Terra è concreta e sensuale. La relazione è fatta di gesti e sensazioni

Venere in Toro è per tradizione nel suo domicilio. La relazione è fatta di gesti semplici e concreti. Il piacere nasce dal contatto coi sensi. Il gusto per la buona cucina, la sensualità di un massaggio. Affidabilità ma anche possessività in amore.

Venere in Vergine ama la relazione sperimentale, in cui corpo e mente si fondono insieme. Il piacere è pudico e la relazione fonte di ansia e preoccupazioni. Scarso rilassamento nel rapporto di coppia.

Venere in Capricorno è lentissima a dichiararsi. La relazione deve essere affidabile e sicura nel tempo. Il piacere è invecchiare insieme e concedere i propri sensi solo alla persona che lo merita.

Marte in segno di Terra è lento ma affidabile e anche la sessualità segue lo stesso copione.

Marte in Toro è lento ad agire. La sessualità è concentrata su gesti sensuali e preliminari.

Marte in Vergine pensa prima di agire. La sessualità è un laboratorio dove il corpo è oggetto di attenzione nei minimi particolari.

Marte in Capricorno agisce solo al momento opportuno. La sessualità è sempre sotto controllo ma di grande efficacia. Attenzione alle vendette a distanza di molto tempo dopo un tradimento.

La prossima settimana parleremo di Venere e Marte nei segni d’aria

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

