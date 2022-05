Home

22 Maggio 2022

RUBRICA – Astri di Andrea – Le vacanze segno per segno, Ariete e Toro

A pochi giorni dalle vacanze estive ho pensato fosse gradito un consiglio su come passarle per ritemprare il corpo e la mente.

Oggi cominceremo con l’Ariete e il Toro.

Nelle prossime cinque domeniche parleremo degli altri dieci segni zodiacali.

L’Ariete è un esploratore e mal sopporta la routine. Segno di fuoco ama i luoghi pieni di luce ma non affollati. I luoghi aspri e carichi di contrasti sono l’ideale per una vacanza piena di sorprese ed avventure. La migliore destinazione è quella decisa all’ultimo momento.

Quando l’Ariete è all’ascendente il corpo ha bisogno di luoghi caldi e secchi per ritemprarsi. Bagni di sole in spiagge poco frequentate sono il toccasana. Bene anche luoghi desertici e colline con clima secco.

Fondamentale è l’attività fisica a contatto con la natura: roccia, equitazione, ciclocross sono attività adatte a ricaricare il corpo.

Quando la Luna è in Ariete si ha bisogno di staccare emotivamente. Una vacanza in solitudine, anche di pochi giorni, può essere un toccasana per ritemprare l’anima.

Il Toro ama godersi la vita.

La vacanza va programmata per essere vissuta pienamente.

I luoghi preferiti sono immersi nella natura o piccole città d’arte. Fondamentale è la presenza di animali che il Toro ama toccare ed abbracciare.

Il ritmo della vacanza deve essere lento ed avvolgente, pieno di sensazioni che coinvolgono i cinque sensi, nessuno escluso.

Un agriturismo, un albergo o un b e b a conduzione familiare, il pasto in un ristorante rustico sono importanti per soddisfare il gusto che è il senso più sviluppato nel segno.

Quando il Toro è all’ascendente c’è il bisogno fisico di luoghi freddi e secchi. Il contatto con la terra ricarica tantissimo e l’ombra di un albero è preferita ad una spiaggia assolata.

La Luna in Toro ha bisogno di sicurezza e tranquillità. Per ricaricarsi emotivamente è importante un luogo silenzioso e della buona musica rigenerante insieme alla famiglia.

Vi sono piaciute queste indicazioni?

Spero di sì.

Colgo l’occasione per augurare a tutte e a tutti una buona festa di Santa Giulia, patrona della nostra bella Livorno.

A domenica 29 con Gemelli e Cancro.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

