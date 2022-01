Home

Astri di Andrea – Previsioni 2022: segni d’aria e di fuoco

9 Gennaio 2022

Segni di fuoco

Ariete

Giove nel segno fra maggio e ottobre sarà positivo per i nativi della prima decade. Grande entusiasmo e gioia di vivere dopo un anno positivo ma con molta prudenza.

Saturno in Acquario sarà positivo per la seconda e terza decade aiutando a dare una prospettiva futura a ciò che si è intrapreso.

Urano e Nettuno sono irrilevanti mentre Plutone sarà ancora molto duro con i nativi della terza decade invitandoli però a conoscere meglio se stessi.

Molto positivo il periodo da agosto in poi con il lungo anello di sosta di Marte, signore del segno, in Gemelli. Brio, intelligenza e voglia di cambiamento accompagneranno gli Arieti in questi mesi.

Leone

Giove in Ariete sarà d’aiuto fra maggio e ottobre per i nativi della prima decade dopo la durezza degli ultimi due anni.

Saturno in Acquario sposterà la sua attenzione ai nativi della seconda e terza decade invitandoli a confrontarsi con la società circostante.

Questo confronto con la realtà è molto importante per i nativi della seconda decade che saranno oggetto delle attenzioni di Urano in Toro. Il Leone, come ogni segno fisso, ha difficoltà a cambiare, ma qualcosa dovrà cedere del suo potere se vuole crescere. Il Leone ama l’assoluto, ma in questo periodo dovrà imparare a mettersi in relazione e, se vuole farlo con successo, dovrà riconoscere il giusto valore agli altri.

Nettuno e Plutone sono ininfluenti.

Positivo il periodo agosto dicembre con il lungo anello di sosta di Marte in Gemelli che favorirà i cambiamenti.

Sagittario

Giove agrodolce. Positivo nel periodo maggio ottobre per i nati nella prima decade, ambiguo nel resto dell’anno con particolare attenzione per i nati della terza decade nel periodo ottobre dicembre. Se consideriamo che nello stesso periodo Marte sosterà in Gemelli c’è da aspettarsi molto movimento nella vita dei Sagittari. Un movimento però più interiore e mentale e quindi poco apprezzato. Attenzione agli investimenti e a cosa si firma. Rischio di truffe di ogni tipo nelle quali l’ingenuo figlio di Giove cade spesso e volentieri.

Saturno positivo per i nati della seconda e terza decade garantirà stabilità e visione del futuro.

Urano e Plutone saranno ininfluenti mentre prosegue il confronto per i nati nella terza decade con lo sfuggente Nettuno.

Perché non cedere alle lusinghe del pianeta d’acqua e dedicarsi alla vita interiore? Attenti al mese di aprile, quando Giove e Nettuno si congiungeranno. Ci saranno tante grandi occasioni ma il rischio della fregatura è altissimo. Siete sicuri di voler rischiare?

Meglio guardarsi dentro e… rinunciare.

Segni d’Aria

Gemelli

Giove e Marte movimentano la vita del vivace segno mercuriano.

Giove positivo per i nativi della prima decade fra maggio e ottobre, ma molto ambiguo nel restante periodo con particolari rischi per i nativi della terza decade quando Marte sosterà nel segno. Attenzione agli incidenti e all’eccessivo nervosismo soprattutto nel periodo agosto-dicembre.

Saturno molto positivo e stabilizzante per i nativi della seconda e terza decade. Favorito l’impegno politico e sociale.

Urano e Plutone sono ininfluenti ma molto influente Nettuno per i nativi della terza decade. Rapporto difficile quello fra i mentali figli di Mercurio e lo sfuggente pianeta d’acqua. Rischio di depressioni e dipendenze se non si ha il desiderio di conoscersi meglio. Molto difficile il mese di aprile.

Bilancia

Giove opposto nel periodo maggio ottobre favorirà gli eccessi per i nativi della prima decade e sappiamo bene quanto i figli di Venere amino l’armonia e temano il disordine.

Saturno molto positivo per i nativi della seconda e terza decade aiuterà a stabilizzare lavoro e sentimenti.

Urano e Nettuno saranno ininfluenti mentre Plutone continuerà a far soffrire i nativi della terza decade con visioni apocalittiche e fatalismo.

Marte in sosta in Gemelli fra agosto e dicembre promette una bella carica di energia e un accresciuto desiderio di incontrarsi per godersi la vita.

Acquario

I figli di Urano avranno un anno ancora molto movimentato.

Giove armonico nel periodo maggio ottobre favorirà entusiasmo e gioia di vivere con un pizzico di rischio per i nativi della prima decade.

Saturno nel segno per i nativi della seconda e della terza decade sarà fondamentale per concentrare gli sforzi di cambiamento imposti da Urano. Soprattutto i nativi della seconda decade saranno messi alla prova in modo positivo. Gli Acquari hanno la testa fra le nuvole ma questa combinazione astrale impone loro di dimostrare concretamente la validità dei loro progetti radicali di cambiamento soprattutto sul lavoro.

Nettuno e Plutone saranno ininfluenti mentre fra agosto e dicembre Marte farà una piacevole sosta in Gemelli che darà una botta di vita ai compassati e distaccati acquari. Momento favorevole per lasciarsi andare e tornare adolescenti evitando però di stare ore sullo smartphone.

La rubrica Astri e Contrasti è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

Ricordo a tutte e a tutti che queste previsioni sono molto generiche.

Per avere una previsione dettagliata occorre fare l’oroscopo individuale per la data e ora di nascita esatta che vi sarà di aiuto anche per conoscervi meglio.

