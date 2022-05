Home

Rubriche

Astri di Andrea

Astri di Andrea – Scoprire i karma di vite precedenti tramite l’analisi dell’oroscopo

Astri di Andrea

8 Maggio 2022

Astri di Andrea – Scoprire i karma di vite precedenti tramite l’analisi dell’oroscopo

8 maggio 2022 – Rubrica Astri di Andrea, scoprire i karma di vite precedenti tramite l’analisi dell’oroscopo

Tramite l’analisi dell’oroscopo possiamo scoprire i karma di vite precedenti, sia positivi che negativi.

A seconda della posizione in una casa (settore della carta del cielo) i 5 pianeti personali ci parlano di come viviamo gli effetti di azioni compiute nelle vite precedenti.

Il Sole ci parla di un karma di retribuzione. Siamo cioè ripagati, nel bene o nel male, per ciò che abbiamo fatto in passato. Per questo spesso ci sentiamo costantemente in debito o in credito sul lavoro, ad esempio, o comunque nella riuscita personale.

La Luna ci parla di una karma di immedesimazione.

Abbiamo una forte percezione emotiva di rivivere vite passate che entrano ed escono nella vita presente in modo quasi automatico ed emozioni negative quali invidia, gelosia e falsità da tenere sotto osservazione.

Mercurio e Venere ci parlano di un karma di retribuzione. Se in passato abbiamo ascoltato o siamo stati generosi avremo, ad esempio, buoni insegnanti e buoni partner. In caso contrario l’effetto è molto frustrante.

Marte ci parla di una karma di immedesimazione, ma ud un livello ancora più profondo ed automatico della Luna, con reazioni istintive e viscerali che, in caso di karma negativo, possono essere distruttive e autodistruttive come scatti d’ira e rabbia totalmente fuori controllo.

Da ultimo ricordo che il karma non è il padrone della nostra vita.

Ogni essere umano ha sempre la possibilità di lavorare sul karma e smussare i lati più spigolosi con le tecniche di respirazione, la meditazione e la preghiera.

La libertà di scelta convive con le regole del karma in un equilibrio che dà un senso profondo alla vita.

Dalla prossima settimana cominciamo a parlare del luogo ideale delle vacanze segno per segno.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin