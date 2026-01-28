Home

“Astri e Astrologia Biblica”, Vernissage e incontro con l’autrice alla Melograno Art Gallery

28 Gennaio 2026

Alla Melograno Art Gallery un viaggio tra cielo e spiritualità con la mostra di Rachele Carol Odello

Vernissage e incontro con l’autrice: sabato 31 gennaio, ore 18

La Melograno Art Gallery di Livorno ospita “Astri e Astrologia Biblica”, la nuova mostra personale di Rachele Carol Odello, in arte Seventeen. Un percorso pittorico intenso e suggestivo che intreccia simboli celesti, tradizioni antiche e ricerca spirituale, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre la dimensione estetica per toccare quella interiore.

In occasione del vernissage, l’artista presenterà anche il suo nuovo libro, che porta lo stesso titolo della mostra, creando un dialogo diretto tra immagini e parole. Durante l’incontro, Rachele Odello accompagnerà i visitatori nella lettura delle opere e dei temi sviluppati nel volume, proponendo una visione personale e contemporanea del rapporto tra cielo, spiritualità e identità dell’essere umano.

Le opere esposte nascono dall’incontro tra pittura, simbolismo e meditazione. Le tele si trasformano in vere e proprie mappe interiori, costellazioni emotive in cui luce e colore si intrecciano per raccontare un cammino di consapevolezza e di ascolto profondo. Il progetto indaga il linguaggio delle costellazioni e il loro riflesso nella dimensione spirituale, restituendo allo spettatore uno spazio di contemplazione e introspezione.

Al centro della ricerca dell’artista c’è l’idea che gli astri, nella tradizione biblica e nelle antiche narrazioni, non siano forze che determinano il destino, ma simboli che accompagnano l’individuo nella scoperta della propria missione personale. Ogni opera diventa così una soglia, un segno, un invito a riconoscere la propria unicità e il proprio percorso.

Il libro Astri e Astrologia Biblica approfondisce e amplia i temi della mostra, attraversando la mistica ebraica e la tradizione cristiana, i racconti dei Magi e il simbolismo delle costellazioni. Al centro emerge il concetto di “stelle interiori”, intese come guida alla crescita personale e alla riscoperta di sé.

Il volume propone una visione che unisce spiritualità e conoscenza cosmica, invitando il lettore a esplorare la propria interiorità, a sanare ferite e a valorizzare il proprio potenziale. Gli astri diventano così strumenti di comprensione, portatori di un “DNA spirituale” che parla di identità, vocazione e cammino personale. Anche la sequenza dei segni zodiacali, reinterpretata secondo la profezia biblica, offre una prospettiva originale sul futuro e sul rapporto tra uomo e spiritualità.

Mostra e libro si completano e si rafforzano a vicenda: le opere visive aprono spazi di intuizione, mentre il testo ne svela i significati simbolici e spirituali. Un’occasione preziosa per avvicinarsi al lavoro di un’artista che unisce pittura, studio delle tradizioni antiche e ricerca interiore, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva, luminosa e profondamente evocativa.