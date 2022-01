Astri di Andrea

23 Gennaio 2022

Astri e carattere

Rubrica Astri di Andrea – 23 gennaio 2022

Astri e carattere

Oggi cominciamo a parlare del rapporto fra astri e carattere.

Il carattere è dato dal segno zodiacale dell’ascendente e dal segno zodiacale della Luna.

E’ piuttosto facile accorgersi che spesso il nostro carattere è in disaccordo con il segno solare in cui siamo nati.

Siamo Pesci, ma non siamo affatto miti e pieni di empatia per gli altri?

La risposta è semplice: abbiamo ad esempio l’ascendente in Ariete e il nostro corpo reagisce in modo brusco ed energico, oppure abbiamo la Luna in Ariete e le nostre emozioni sono brusche ed energiche.

Nel mondo di oggi, in cui siamo continuamente sollecitati a rispondere a varie situazioni reali e virtuali, conoscere il segno zodiacale della Luna e dell’ascendente è fondamentale per non soccombere e cadere in depressione.

Oggi parliamo della Luna e dell’ascendente in segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci)

L’ascendente Cancro è molto chiuso. Si ha la tendenza a proteggere il corpo dal mondo esterno che è fonte di pericoli.

In Scorpione il corpo è qualcosa di segreto e oscuro. Gli ascendenti Scorpioni sono molto vendicativi di fronte a un’invasione della privacy e lottano fino in fondo.

In Pesci il corpo è percepito come qualcosa di non stabile che cambia di giorno in giorno a seconda delle emozioni, come una nave cambia il proprio percorso sulle base delle condizioni del mare.

Con l’ascendente in segni d’acqua sono frequenti le reazioni psicosomatiche e il rischio di rapido esaurimento dell’energia.

E’ molto importante la cura del proprio corpo proteggendolo dalle influenze esterne verso le quali, a parte lo Scorpione, abbiamo scarsa difesa.

La Luna in segni d’acqua è immersa nel mondo delle emozioni.

Ogni situazione della vita può cambiare con la famosa “luna storta” e tutto è più semplice quando siamo in una giornata di grazia.

La Luna ci racconta ciò di cui abbiamo bisogno, non a livello fisico, ma emotivo. Ciò che ci tranquillizza e ciò che ci agita.

La Luna in Cancro è nel suo segno e si sente a casa. Si ha bisogno di andare sempre alla sorgente alla ricerca di protezione anche se questo ci può legare alla figura materna fino alla fine dei giorni.

La Luna in Scorpione ha bisogno di sentirsi al sicuro provando emozioni forti e intense che spesso però scavano un baratro fra noi e gli altri che possono sentirsi confusi da certe reazioni esagerate.

La Luna in Pesci ha bisogno di un mondo emotivo fluido e sognante che talvolta però ci isola dagli altri che ci accusano di essere “strani” e incomprensibili.

Tutte e tre sanno però essere accoglienti, ascoltando gli altri senza interrompere, cosa che una Luna in Ariete fa dopo 2 minuti di ascolto.

Per conoscere il segno zodiacale dell’ascendente e della Luna occorre conoscere l’ora di nascita che si ottiene con l’estratto di nascita del Comune.

Con l’ora di nascita è possibile avere anche l’intero oroscopo che ci aiuta a vivere meglio in questo mondo sempre più complesso.

La prossima domenica parleremo dell’ascendente e della Luna in segni di terra.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin