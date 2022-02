Home

6 Febbraio 2022

6 febbraio 2022 – Rubrica Astri di Andrea

Astri e carattere, ascendente e Luna in segni d’aria

I segni d’aria e di fuoco hanno in comune l’essere aperti ed estroversi, comune quelli d’acqua e di terra hanno in comune l’essere chiusi ed introversi.

L’ascendente nel segno dei Gemelli è il più aperto in assoluto. Dona una bisogno fisico di socializzare, parlare e comunicare. Giocoso e leggero per natura questo ascendente teme moltissimo la malattia propria e dei congiunti e non sostiene situazioni di disagio.

Non confidate mai un segreto ad un ascendente Gemelli. Il giorno dopo lo conoscerebbe tutto il quartiere.

L’ascendente in Bilancia dona un carattere socievole ed equilibrato. Bisogno fisico di volere e volersi bene mantenendo l’equilibrio.

L’ascendente in Acquario dona un carattere aperto e impersonale, non freddo ma distaccato. Bisogno fisico di vivere in mezzo agli altri senza un coinvolgimento diretto.

La Luna in Gemelli dona un carattere instabile ed irrequieto. Le emozioni sono condizionate dalla curiosità mentale. Si è coinvolti dalla novità , ma ci si stufa facilmente. Meglio non confidare un segreto ad una Luna in Gemelli.

La Luna in Bilancia dona un carattere bonario ed equilibrato, ma talvolta un po’ falso. Il bisogno emotivo di stabilità ed armonia porta infatti a rimuovere o edulcorare i ricordi scomodi e a non comprendere le debolezze proprie e dell’altro.

La Luna in Acquario dona un carattere aperto ed amichevole, non freddo ma distaccato. Il bisogno emotivo di socialità e amicizia ha come prezzo il non farsi coinvolgere per rimanere obbiettivi.

Le Lune in segni d’aria, come quelle in segni d’acqua, sono molto accoglienti, ma in modo intellettuale e senza l’empatia delle seconde.

Prossimo appuntamento domenica 13 febbraio con gli ascendenti e le Lune in segni di fuoco.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

