30 Gennaio 2022

30 gennaio 2022 – Rubrica Astri di Andrea

Astri e carattere – L’ascendente e la Luna in segni di Terra

I segni di terra sono molto chiusi e introversi, con temperamento freddo e nervoso, in cui predominano l’ansia e il bisogno di sicurezza

L’ascendente

L’ascendente in Toro dona un buon rapporto con il proprio corpo ed un ascolto costante dei suoi bisogni. Il benessere del corpo condiziona l’umore e lo stato vitale. Bisogno di nutrirsi in modo piacevole e rassicurante.

L’ascendente in Vergine è più nervoso e incostante. Segno mobile governato da Mercurio la Vergine tiene molto alla salute del proprio corpo con cui ha un rapporto estremamente igienista e nervoso.

L’ascendente Capricorno è austero e distaccato. Il rapporto col corpo è teso alla conquista faticosa di privacy e rispetto. Benessere fisico legato alla tranquillità e, spesso, alla solitudine. Tensioni conseguenti allo stress e agli eccessi.

La Luna

La Luna in Toro, segno fisso governato da Venere, dona un carattere pacifico. Emozioni pacate e bisogno di sicurezza fanno sì che questa Luna non ami i rapporti troppo movimentati. Tendenza al bisogno di possedere e trattare l’altro come un oggetto.

La Luna in Vergine dona un carattere nervoso e instabile. Emozioni incostanti e bisogno di sicurezza fanno sì che questa Luna sia fonte di sgradite sorprese nei partner, che spesso non comprendono gli sbalzi d’umore l’irritabilità. Bisogno di perfezione e stati d’ansia eccessivi.

La Luna in Capricorno dona un carattere freddo e distaccato.

Bisogno di riservatezza e, spesso, di solitudine. Lentezza e ponderatezza nelle risposte emotive, che non vanno confuse con l’indifferenza.

Bisogno di affidarsi nel tempo al partner, a cui si chiedono inconsciamente prove molto ardue da superare.

Prossimo appuntamento domenica 6 febbraio con gli ascendenti e le Lune d’Aria.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

