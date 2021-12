Home

Rubriche

Astri e Contrasti

Astri e Contrasti – Gemelli, Bilancia e Acquario, il miglior regalo di natale per i segni d’aria

Astri e Contrasti

19 Dicembre 2021

Astri e Contrasti – Gemelli, Bilancia e Acquario, il miglior regalo di natale per i segni d’aria

Astri e contrasti – 19 dicembre 2021

Oggi è giorno di Luna piena, precisamente nel segno dei Gemelli.

Il plenilunio è il fenomeno celeste più conosciuto e importante e ha sempre avuto una grande importanza nella vita degli esseri umani e in generale del pianeta.

Dal punto di vista astronomico Sole e Luna sono in segni opposti. In questo caso il Sole è agli ultimi gradi del Sagittario mentre la Luna lo è nei Gemelli.

L’opposizione, aspetto molto temuto dagli astrologi “catastrofisti”, è in realtà una forma di illuminazione. Come il Sole illumina la Luna rendendola splendente nel cielo, così l’opposizione illumina e chiarisce il rapporto fra diverse parti di noi stessi e con gli altri. Un confronto a viso aperto si definisce “chiarimento” non per caso.

E’ importante ricordare che l’astrologia è un’arte utile alla conoscenza profonda di se stessi e degli altri attraverso l’uso di simboli e archetipi antichissimi e un linguaggio di natura analogica che parla all’inconscio.

Durante la luna piena non si semina né si pota ma si raccoglie il frutto del nostro lavoro. Esattamente 15 giorni dopo la Luna nuova abbiamo dunque la possibilità di raccogliere quello che abbiamo seminato, sotto forma di idee e progetti e anche relazioni.

La Luna piena è anche collegata alla divinazione e alla magia. Nelle tre notti di Luna piena possiamo leggere i tarocchi o usare altre tecniche di divinazione oppure dedicarci a piccoli lavoretti magici, sempre a fin di bene però. Perché ricordate che tutto ciò che facciamo ci ritorna indietro e le opere di magia oscura prima o poi ci porteranno il conto.

E’ anche il momento adatto per riti collettivi, magari in cerchio davanti a un bel falò con una bella danza propiziatoria.

E ora, visto che siamo a pochissimi giorni dal Natale, parliamo di cosa regalare ai Gemelli e agli altri segni d’aria.

Il terzo, settimo e undicesimo segno dello Zodiaco vivono nel mondo delle idee e della comunicazione. Pensieri e parole, titolo di una famosissima canzone di Lucio Battisti, è la frase perfetta per descrivere un segno d’aria.

I Gemelli sono un segno mobile, leggero e incostante. Il regalo perfetto è qualcosa di divertente. Un biglietto per il circo, una commedia teatrale ,un week end in una città moderna e stimolante e un gioco sono regali perfetti. Anche la tecnologia è molto amata dal segno governato da Mercurio, ma anche un buon libro ironico.

La Bilancia ama la moda e le cose belle. Non è facile fare un regalo ai nativi del segno che sono perfezionisti e molto giudicanti e i maggiori indiziati nell’hit parade del regalo riciclato.

Siccome la Bilancia, a differenza dei Gemelli, non ama le sorprese, tanto vale farsi dare la lista delle preferenze.

L’Acquario è il segno dell’amicizia e ma le cose nuove e un po’ strane. Il miglior regalo che possiamo fargli è un abbonamento al cinema o un oroscopo. Ma passare più tempo insieme, parlando di progetti irrealizzabili, è forse il regalo più bello.

Le gemme dei Gemelli sono cangianti e screziate. Opale e occhio di tigre sono amuleti potenti ma fragili e richiedono una costante ricarica nell’acqua. Uno degli eventi più temuti è l’opale che si spacca in due come uno specchio, cosa piuttosto frequente in caso di incuria visto che questa pietra bellissima è ricca di acqua.

La Bilancia ama il verde e il rosa. Smeraldo, quarzo rosa e rodocrosite sono le gemme dedicate al pianeta Venere che protegge i nativi del segno.

L’Acquario ama il blu elettrico e profondo per cui il topazio e lo zaffiro sono molto indicate.

Ricaricate queste pietre sempre alla luce della luna piena immergendole in molta acqua.

E’ giunto il momento di farvi gli auguri di Natale.

Prossimo appuntamento domenica 26 con le previsioni segno per segno per il 2022.

La rubrica Astri e Contrasti è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin