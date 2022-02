Astri e relazioni, coppie e amore

Home

20 Febbraio 2022

20 febrraio 2022 – Astri e relazione

Gli astri sono molto utili per il buon funzionamento di una relazione.

I due pianeti più importanti nella relazione coniugale sono Venere e Marte, anche se il carattere (Luna e Ascendente) ha il suo peso.

Venere rappresenta la capacità di dare affetto e amore mentre Marte rappresenta l’energia con cui amiamo e la sessualità.

Venere nei segni di fuoco è passionale e diretta.

Venere in Ariete è diretta e focosa. L’approccio è immediato come in un colpo di fulmine. Si dà senza pensare e senza la pretesa di ricevere. Scarsa pazienza.

Venere in Leone è karismatica e ambiziosa. Si cerca la relazione giusta anche dal punto di vista pubblico. Rischio di teatralità data e subita.

Venere in Sagittario è predatoria e ingenua allo stesso tempo. Gusto per l’abbondanza e la gioia di vivere. Rischio di tradimento.

Marte in segno di fuoco è istintivo e pieno di energia.

Marte in Ariete è carico di energia. Il sesso è un istinto forte e immediato, senza limiti e costrizioni. Rischio di eccessi e infiammazioni.

Marte in Leone è coraggioso ma indolente. Il sesso è un istinto forte che oscilla fra copiosità e pigrizia. Rischio di essere troppo sicuri di sé.

Marte in Sagittario è aperto e leale. Il sesso è un istinto fortissimo difficile da controllare. Rischio di eccessi sia dentro che fuori la coppia.

La prossima settimana parleremo di Venere e Marte nei segni di Terra.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

