Astro calendario mensile, gli eventi di marzo 2023

25 Febbraio 2023

SOLE:

6 marzo 2023 alle ore 13:41 il Sole è in sestile con Urano

15 marzo 2023 alle ore 23:38 il Sole è in opposizione con Nettuno

16 marzo 2023 alle ore 18:09 il Sole è in quadratura con Marte

17 marzo 2023 alle ore 10:44 il Sole è in opposizione con Mercurio

20 marzo 2023 alle ore 21:25 entra in Ariete

20 marzo 2023 alle ore 20:12 il Sole è in sestile con Plutone

29 marzo 2023 alle ore 23:31 il Sole è in trigono con Lilith

LUNA:

7 marzo 2023 ore 12:40 Luna Piena in Vergine 16°41′

21 marzo 2023 ore 17.22 Luna nuova in Ariete 0°48′

MERCURIO:

2 marzo 2023 ore 22:52 Mercurio entra in Pesci

2 marzo 2023 ore 14:34 Mercurio in opposizione con Saturno

6 marzo 2023 ore 20:26 Mercurio in sestile con il Nodo

11 marzo 2023 ore 21:04 Mercurio in sestile con Urano

16 marzo 2023 ore 17:12 Mercurio in opposizione con Nettuno

17 marzo 2023 ore 04:48 Mercurio in quadratura con Marte

19 marzo 2023 ore 03:23 Mercurio in sestile con Plutone

19 marzo 2023 ore 04:24 Mercurio entra in Ariete

23 marzo 2023 ore 07:16 Mercurio in trigono con Lilith

26 marzo 2023 ore 18:57 Mercurio in opposizione con Chirone

28 marzo 2023 ore 06:50 Mercurio in opposizione con Giove

VENERE:

2 marzo 2023 ore 05:35 Venere in opposizione con Giove

3 marzo 2023 ore 17:47 Venere in opposizione con Chirone

11 marzo 2023 ore 15:04 Venere in sestile con Marte

16 marzo 2023 ore 19:58 Venere in quadratura con Plutone

16 marzo 2023 ore 22:34 Venere entra in Toro

17 marzo 2023 ore 22:25 Venere in sestile con Saturno

21 marzo 2023 ore 21:44 Venere in opposizione con il Nodo

23 marzo 2023 ore 20:52 Venere in quadratura con Lilith

30 marzo 2023 ore 22:25 Venere in opposizione con Urano

Venere moto diretto per tutto il mese

MARTE:

14 marzo 2023 ore 23:38 Marte in quadratura con Nettuno

25 marzo 2023 ore 11:26 Marte entra nel segno del Cancro

30 marzo 2023 ore 19:03 Marte in trigono con Saturno

Marte moto diretto per tutto il mese

GIOVE:

12 marzo 2023 ore 06:53 Giove in opposizione con Chirone

Giove moto diretto tutto il mese

SATURNO:

7 marzo 2023 ore 13:35 Saturno entra nel segno dei Pesci

Saturno moto diretto tutto il mese

URANO

moto diretto tutto il mese

NETTUNO

moto diretto tutto il mese

PLUTONE

23 marzo 2023 ore 12:14 Plutone entra nel segno dell’Acquario

Plutone moto diretto tutto il mese

NODO

8 marzo 2023 ore 23:29 il Nodo è in quadratura con Lilith

Nodo moto diretto tutto il mese

LILITH

moto diretto tutto il mese

CHIRONE

moto diretto tutto il mese

