10 Aprile 2022

Astrologia karmica parte 3

Il buddhismo, come l’Induismo, afferma che l’anima e il corpo sono fatte di materie differenti.

Mentre il corpo è mortale e finirà con l’ultimo respiro, l’anima sopravviverà alla morte del corpo e trasmigrerà in un altro corpo conservando i karma maturati nelle vite precedenti.

Nella nuova incarnazione non si ha più il ricordo delle vite precedenti e questo spesso porta in situazioni molto dolorose.

Quante volte ci siamo dedicati ad un lavoro senza ottenere alcun risultato, mentre in altre situazioni con un gesto riuscivamo facilmente?

Quante volte una relazione ci ha provocato dolore nonostante tutto il sentimento mentre altre ci procuravano gioia con poco sforzo?

Per non parlare del nascere in una famiglia piuttosto che in un altra.

Nonostante il pensiero occidentale affermi che l’essere umano è dotato di libero arbitrio è evidente che non sempre è così. Il destino e il carattere predispongono ad alcune cose e ce ne rendono impossibili altre. Per non parlare delle vite spezzate in giovanissima età o addirittura a pochi giorni dalla nascita. La possibilità che esista la reincarnazione ( o più correttamente la trasmigrazione dell’anima) è del tutto ragionevole.

E’ quindi ragionevole affermare che il destino e il carattere sono causate dai karma di tutte le vite, e soprattutto da quelle precedenti.

Conoscere le vite precedenti è quindi di grande aiuto per comprendere l’origine del nostro carattere in questa vita e, in un certo qual modo, influenzare il destino.

Ciò vale soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone e, in misura minore, Sagittario) che mal tollerano le avversità senza via d’uscita, non dandosi pace dell’impossibilità di imporsi in una certa situazione, mentre per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) è più facile “abbandonarsi” al destino e accettare le conseguenze del karma.

La discussione è appena cominciata e bisogna procedere per gradi, perché il terreno è ripido e scivoloso ed è facile essere fraintesi.

Vi do appuntamento a domenica 24 aprile e auguro a tutte e a tutti serene vacanze pasquali.

