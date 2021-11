Home

Astronomia, il cielo di dicembre 2021

27 Novembre 2021

Astronomia, il cielo di dicembre 2021

Scienza – Astronomia, il cielo di dicembre 2021

DICEMBRE 2021

I pianeti Venere, Saturno e Giove tra il 15 e il 17 dicembre daranno spettacolo nei cieli serali di dicembre: i tre pianeti saranno quasi allineati.

Nella mattina del 3 dicembre ci sarà una congiunzione tra Luna e Marte, sebbene risulterà molto difficile da osservare.

Il 4 dicembre ci sarà una spettacolare eclissi di Sole totale in Antartide, purtroppo non visibile dalla nostra penisola.

Il 6 dicembre la Luna sarà in congiunzione con Venere

Il 7 dicembre il nostro satellite sarà in congiunzione con Giove mentre il giorno successivo, l’8 dicembre si avrà la congiunzione Luna- Saturno

Questo mese sarà possibile osservare lo sciame meteorico delle Geminidi

E’ uno tra i più intensi e attesi sciami dell’anno. Raggiungerà la massima attività tra il 13 e il 14 dicembre.

Come per molti altri sciami del 2021, anche il picco delle Geminidi subirà l’interferenza della Luna (in questo caso, prossima al plenilunio).

Il 21 dicembre cade il solstizio d’inverno

Le stelle cadenti ci regalano un altro spettacolo, il 23 dicembre sarà possibile osservare lo sciame delle Ursidi

Nei cieli serali del 29 dicembre sarà possibile osservare la congiunzione tra Mercurio e Venere

