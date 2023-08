Home

Rubriche

Astronomia – Saturno in opposizione, il pianeta degli anelli al suo massimo splendore il 27 agosto

Rubriche

26 Agosto 2023

Astronomia – Saturno in opposizione, il pianeta degli anelli al suo massimo splendore il 27 agosto

L'elenco delle opposizioni di pianeti, asteroidi e pianeti nani previste per il 2023

26 agosto 2023 – Astronomia – Saturno in opposizione, il pianeta degli anelli al suo massimo splendore il 27 agosto

Se siete appassionati di astronomia, non perdete l’occasione di osservare Saturno in tutta la sua bellezza. Il 27 agosto, il pianeta inanellato raggiungerà l’opposizione, il momento in cui si trova dalla parte opposta al Sole rispetto alla Terra. In questo modo, sarà completamente illuminato dal Sole e brillerà al massimo nel cielo notturno.

L’opposizione astronomica è il momento migliore per osservare la maggior parte dei pianeti del sistema solare e altri corpi celesti. Appaiono nel loro stato più ampio e luminoso nel cielo notturno. L’opposizione planetaria avviene grosso modo una volta ogni anno, quando la Terra si trova esattamente in linea retta tra il pianeta preso in considerazione ed il Sole. L’unica eccezione è costituita da Marte: la velocità e la forma dell’orbita del Pianeta rosso sono simili a quelle della Terra, che quindi “supera” Marte solo ogni 27 mesi circa. Ecco perché l’opposizione di Marte avviene solo ogni due-tre anni. Mercurio e Venere si trovano all’interno dell’orbita terrestre, per cui non li vedremo mai in opposizione.

Per trovare un pianeta in opposizione basta guardare in direzione opposta a quella in cui tramonta il Sole: esso sarà ben visibile per qualche settimana prima e qualche settimana dopo l’esatto momento di opposizione. Dunque controllate le previsioni, trovate una data abbastanza vicina all’opposizione in cui il cielo è sereno, uscite e andate ad osservare il pianeta in tutta la sua luminosità!

Il 27 agosto, alle 14:52 GMT, Saturno raggiungerà l’opposizione in cui sarà completamente illuminato dal Sole e brillerà al massimo con una magnitudine di 0,4. Il pianeta inanellato si troverà nella costellazione dell’Acquario, che ad occhio nudo apparirà come un punto giallastro. Potrete vedere la forma ovale di Saturno con un binocolo, ma avrete bisogno di almeno un piccolo telescopio da 4 pollici per vedere i suoi anelli.

Per alcuni giorni intorno al periodo dell’opposizione, gli osservatori potrebbero notare un insolito schiarimento degli anelli di Saturno, noto come effetto Seeliger. Durante l’opposizione, il Sole brilla direttamente su Saturno dal nostro punto di osservazione, quindi il pianeta e le particelle dei suoi anelli sono completamente illuminati e non proiettano ombre. Inoltre, la luce solare interagisce con le particelle negli anelli del pianeta e si riflette molte volte, rendendo gli anelli ancora più luminosi.

Saturno è uno dei pianeti più affascinanti del sistema solare, con i suoi 82 satelliti naturali e i suoi anelli composti da ghiaccio e roccia. Il suo diametro è circa nove volte quello della Terra e la sua distanza media dal Sole è di circa 1,4 miliardi di chilometri. Il suo periodo orbitale è di circa 29 anni terrestri e il suo periodo di rotazione è di circa 10 ore e mezza.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di ammirare Saturno in opposizione. Preparate il vostro telescopio o il vostro binocolo e godetevi lo spettacolo del cielo!

Ecco l’elenco delle opposizioni di pianeti, asteroidi e pianeti nani previste per il 2023

Prossime opposizioni planetarie nel 2023

19 settembre: Nettuno in opposizione

L’opposizione di Nettuno avverrà il 19 settembre, alle 16:54 GMT. Il pianeta brillerà con una magnitudine di 7,8 nella costellazione dei Pesci. Sorgerà subito dopo il tramonto nella direzione opposta al Sole, raggiungerà il suo punto più alto intorno alla mezzanotte ora locale e rimarrà in cielo fino all’alba. Anche nel suo stato più luminoso, Nettuno sarà difficile da distinguere nel cielo notturno, quindi prendi un telescopio per goderti la vista del pianeta.

3 novembre: Giove in opposizione

Giove sarà in opposizione il 3 novembre, alle 10:44 GMT. Cerca il puntino fiammeggiante nella costellazione dell’Ariete. Brillerà con una magnitudine di -2,9, rendendolo il corpo celeste più luminoso dopo “la stella del mattino” Venere. Non preoccuparti se dovessi perderti il momento esatto dell’opposizione. Il pianeta sarà ben posizionato per le successive settimane e rimarrà nel cielo serale per molti altri mesi.

14 novembre: Urano in opposizione

Il 14 novembre, alle 00:32 GMT, Urano raggiungerà l’opposizione. Il pianeta brillerà con una magnitudine di 5,6 nella costellazione dell’Ariete. Anche quando sarà più grande e luminoso, Urano sarà comunque difficile da individuare, quindi è meglio cercarlo con almeno un piccolo telescopio. Il pianeta sarà nella posizione migliore da osservare intorno alla mezzanotte, ora locale.

Asteroidi in opposizione

26 agosto: 8 Flora (mag 8,4), costellazione dell’Acquario.

2 ottobre: 29 Anfitrite (mag 8,9), costellazione dei Pesci.

5 novembre: 18 Melpomene (mag 8,2), costellazione di Eridano.

18 dicembre: 37 Fides (mag 9,8), costellazione dell’Auriga.

21 dicembre: 4 Vesta (mag 6,6), costellazione di Orione.

22 dicembre: 9 Metis (mag 8,4), costellazione dei Gemelli.

28 dicembre: 5 Astraea (mag 9,4), costellazione di Orione.

Pianeti nani in opposizione

28 agosto: 225088 Gonggong (mag 21,3), costellazione dell’Acquario.

1 ottobre: 120347 Salacia (mag 20,9), costellazione di Pegaso.

18 ottobre: 136199 Eris (mag 18,7), costellazione della Balena.

22 novembre: 90377 Sedna (mag 20,8), costellazione del Toro.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin