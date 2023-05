Home

Astronomia – Saturno, Nettuno, Giove, Mercurio e Urano allineati all’alba del 29 maggio, come osservarli

28 Maggio 2023

Livorno 28 maggio 2023

Gli allineamenti planetari sono bellissimi eventi celesti che è possibile osservare senza attrezzature speciali. Il prossimo avrà luogo il 29 maggio. Qui imparerai come osservare gli allineamenti, trovare le date dei più spettacolari e acquisire una solida comprensione di questi eventi celesti

La mattina del 29 maggio, cinque pianeti – Saturno, Nettuno, Giove, Mercurio e Urano – si allineeranno in un settore di 70 gradi del cielo.

Osserva l’allineamento planetario circa un’ora prima dell’alba guardando verso est. Questa è una rara opportunità per vedere cinque pianeti contemporaneamente, ma tieni presente che due di essi (Nettuno e Urano) saranno difficili da individuare.

Saturno (magnitudo 1,0) sarà il primo pianeta a sorgere già nel mezzo della notte tra il 28 e il 29 maggio. Cercalo nella costellazione dell’Acquario.

Nettuno (magnitudo 7,9) sarà circa 10° più in basso nella costellazione vicina dei Pesci. Il pianeta non sarà visibile a occhio nudo: per individuarlo, avrai bisogno di almeno un binocolo.

Gli altri tre pianeti sorgeranno nel primo mattino e saranno molto più vicini all’orizzonte.

Giove (magnitudine -2,1) sarà nella costellazione dell’Ariete e Mercurio (magnitudine 0,4) un po’ più in basso nella stessa costellazione.

Urano (magnitudine 5,8) sarà l’ultimo pianeta a sorgere nel cielo. Sarà vicino all’orizzonte nella costellazione dell’Ariete. Puoi individuare il pianeta con un binocolo circa un’ora prima dell’alba.

