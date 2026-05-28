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Cronaca

Astronomia, tre serate di successo per il Festival in Fortezza Vecchia

Cronaca

28 Maggio 2026

Astronomia, tre serate di successo per il Festival in Fortezza Vecchia

Livorno 28 maggio 2026 Astronomia, tre serate di successo per il Festival in Fortezza Vecchia

Grande partecipazione in Fortezza Vecchia per il Festival di Astronomia organizzato da A.L.S.A. (www.alsaweb.it). Una folla di appassionati, famiglie e curiosi ha preso parte alla tre giorni tra osservazioni al telescopio, mostre, videoproiezioni, conferenze, installazioni e attività dedicate ai bambini.

Il Festival ha visto la collaborazione delle associazioni di astrofili: SAIT Livorno (sez. Toscana), Galileo Galilei (Pisa), Prato e Lucca insieme a realtà scientifiche come Kayser Space e EGO-VIRGO, confermando lo spirito di condivisione e confronto che caratterizza il mondo della divulgazione scientifica e dell’associazionismo no-profit.

Fondamentale anche il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale, i gestori di Fortezza e il sostegno delle Istituzioni, ringraziate dagli organizzatori per aver creduto in un format dinamico e aperto a tutti, capace di avvicinare famiglie, giovani e curiosi al mondo dell’astronomia.

L’intenzione degli organizzatori è quella di continuare a far crescere il Festival come momento di incontro e accentramento della divulgazione astronomica regionale, valorizzando la collaborazione tra associazioni, enti e appassionati, con l’obiettivo comune di diffondere la cultura scientifica in modo accessibile, coinvolgente e condiviso.