Home

Provincia

Collesalvetti

AT, ancora vandalismo e comportamenti incivili di studenti sulla linea da Collesalvetti Livorno

Collesalvetti

13 Ottobre 2025

AT, ancora vandalismo e comportamenti incivili di studenti sulla linea da Collesalvetti Livorno

LIVORNO, 13 ottobre 2025 AT, ancora vandalismo e comportamenti incivili di studenti sulla linea da Collesalvetti Livorno

At- autolinee toscane rende noto che, purtroppo, sui propri bus che svolgono servizio di servizio di trasporto pubblico si stanno registrando episodi di vandalismo e comportamenti incivili che, oltreché in violazione della normativa, rischiano di mettere a rischio la sicurezza dei propri lavoratori e degli altri clienti.

In particolare, questi episodi si stanno ripetendo sui bus delle Linee utilizzate dagli studenti per recarsi a scuola o per tornare a casa da scuola.

L’ultimo (ma solo in ordine di tempo) caso segnalato riguarda la Linea 104 che collega Collesalvetti a Livorno. L’autista ha dovuto richiamare più volte giovani clienti che fumavano e disturbano gli altri clienti con musica a volume altissimo.

at-autolinee toscane ricorda che sui propri bus è in funzione un sistema di videosorveglianza che registra le immagini di ciò che avviene sul bus e nelle sue immediate vicinanze esterne. Tali immagini sono a disposizione delle istituzioni competenti.

at conferma la propria piena disponibilità a contribuire con le istituzioni e le scuole a porre in essere tutte quelle azoni informative ed educative volte a far conoscere a giovani e famiglie quali comportamenti siano illegali e quali siano i rischi (sia dal punto di vista del risarcimento in sede civile che di eventuali condanne penali) che possano derivare da violazioni della Legge Regione Toscana n. 42/1998 ( e ss.mm.ii.) che tra le altre cose indica fra i doveri del cliente del servizio di trasporto pubblico di

• non disturbare gli altri viaggiatori (l’uso dei cellulari è ammesso, a condizione di non arrecare disturbo agli altri viaggiatori);

• non sporcare e non danneggiare i mezzi e le strutture di supporto;

• non trasportare oggetti nocivi o pericolosi;

• non fumare compreso le cosiddette “sigarette elettroniche”;

• non gettare alcun oggetto dai veicoli.

AT, ancora vandalismo e comportamenti incivili di studenti sulla linea da Collesalvetti Livorno