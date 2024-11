LIVORNO, 06 NOVEMBRE 2024 AT e cral in piazza a sostegno di AIRC con i “Cioccolatini della ricerca”

Autolinee Toscane e CRAL (con i propri volontari), scendono in campo a fianco di AIRC per la ricerca contro il cancro. Infatti, sabato 9 novembre 2024 dalle ore 09:00 in Piazza Grande e Piazza Cavour torna l’iniziativa di AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro i “CIOCCOLATINI DELLA RICERCA”. L’iniziativa di AIRC, che gode del Patrocinio del Comune di Livorno, è sostenuta dai dipendenti del Circolo Ricreativo livornese di Autolinee Toscane in collaborazione con l’Azienda che in questi giorni ha diffuso la notizia anche nelle bacheche delle pensiline di attesa degli autobus.

L’incidenza dei casi di cancro è purtroppo in crescita: lo scorso anno in Italia ci sono state circa 395.000 nuove diagnosi di tumore (208.000 negli uomini e 187.000 nelle donne), più di mille al giorno.

In Piazza Grande, sarà presente il gruppo di Sportlandia e del Centro San Simone. Testimonial dell’iniziativa il neonominato Cavaliere della Repubblica Mauro Martelli.

I volontari scenderanno nelle piazze per distribuire le colorate confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente firmato Venchi, a fronte di una donazione minima di 15 euro, così da sostenere la ricerca sui tumori accelerando gli studi nei laboratori, portando nuove risorse. Il cioccolato fondente, se consumato in quantità moderata, può essere un alleato per il benessere fisico. Contiene infatti cacao ricco di molecole con potenziali effetti favorevoli sulla salute come i flavonoidi, della famiglia dei polifenoli, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.