Home

Cronaca

AT: Livorno primi aggiustamenti ai servizi TPL extraurbano in Provincia di Livorno. Ecco cosa cambia

Cronaca

17 Gennaio 2024

AT: Livorno primi aggiustamenti ai servizi TPL extraurbano in Provincia di Livorno. Ecco cosa cambia

Livorno 17 gennaio 2024 – AT: Livorno primi aggiustamenti ai servizi TPL extraurbano in Provincia di Livorno

Primi aggiustamenti ai servizi di trasporto pubblico extraurbano

A seguito del monitoraggio sull’andamento del servizio di trasporto extraurbano, dopo l’entrata in vigore della Rete extraurbana T2; la Provincia di Livorno e Autolinee Toscane stanno predisponendo alcune variazioni agli orari e alle linee di trasporto. Questo per rispondere alle varie segnalazioni arrivate in questi giorni al call center di AT e all’Osservatorio provinciale dei trasporti.

In particolare, già dal 9 gennaio sono in vigore le modifiche che hanno introdotto una nuova corsa della linea 011 alle ore 14:10 da Piombino per Donoratico (via San Vincenzo) e una corsa bis della linea 008 alle ore 13:43 da Follonica per Rio Torto.

Inoltre è stato modificato l’orario della linea 107 da Castellina per Collesalvetti, per garantire la partenza da Castellina alle ore 13:45 e dare continuità alla corsa proveniente da Cecina.

Altre variazioni concordate sono in via di predisposizione da parte di Autolinee Toscane e saranno effettive a partire dal 29 gennaio.

Queste le modifiche:

la linea 02A, in partenza da Piombino alle ore 17:00 transiterà da Ospedale, Villaggio Scolastico, portineria Ischia di Crociano, Stazione Campiglia;

corsa della linea 001 dalla stazione di Campiglia per Cecina (coincidenza a Donoratico con 014), inizialmente prevista alle ore delle 18:05, sarà anticipata alle ore 17:40;

anticipo anche per la corsa della linea 014 dalla stazione di Donoratico per Canneto delle ore 18:30 che passerà invece alle ore 18:10.

prevista una nuova corsa della linea 02A in partenza alle ore 05:40 da Piombino per Campiglia con transito dalla portineria di Ischia di Crociano

la corsa delle ore 7:55 della linea 006 è anticipata alle ore 7:35 con partenza da viale Italia (Donoratico) per Castagneto Carducci.

AT: Livorno primi aggiustamenti ai servizi TPL extraurbano in Provincia di Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin