Home

Cronaca

At presenta “Torpedone”Il podcast video che racconta la Toscana, parte da Livorno con Livornogramm

Cronaca

20 Gennaio 2026

At presenta “Torpedone”Il podcast video che racconta la Toscana, parte da Livorno con Livornogramm

Livorno 20 gennaio 2026 At presenta “Torpedone”Il podcast video che racconta la Toscana, parte da Livorno con Livornogramm

La vita è come un viaggio in autobus: ci sono partenze e arrivi, fermate inattese, salite e discese, paesaggi che scorrono fuori dal finestrino e persone che ci accompagnano per un tratto di strada. Da questa idea nasce “Torpedone”, il nuovo podcast video di Autolinee Toscane, un progetto che, online da oggi martedì 20 gennaio, trasformerà il concetto di trasporto pubblico in qualcosa di più: un viaggio tra storie, emozioni e comunità.

Il vodcast di at – autolinee toscane, unica esperienza italiana nel suo genere prodotta da una azienda di trasporto pubblico, sarà composto da 10 episodi – disponibili ogni settimana su YouTube e Spotify – e ognuno sarà dedicato a una provincia toscana. In ogni puntata un protagonista speciale, un local hero, che parlerà di sé, del territorio, attraverso la lente del viaggio in autobus. Un appuntamento fisso per chi ama le storie di vita, per chi vuole riscoprire la Toscana attraverso i suoi protagonisti e per chi crede che il viaggio non sia solo spostamento, ma incontro e condivisione.

“Noi che ogni giorno ci occupiamo di far viaggiare 2700 autobus veri, per una volta ne vogliamo far partire uno immaginario – commenta Tommaso Rosa, Direttore Marketing e Comunicazione di at – il nostro “Torpedone” che connetterà tutte le province della Toscana raccontando storie, vicende, persone, luoghi, curiosità. Ogni puntata sarà un viaggio attraverso la vita dell’ospite e lungo le strade toscane. L’idea è nata proprio viaggiando in autobus e incontrando tantissime viaggiatrici e viaggiatori che hanno il piacere di condividere, di raccontare e di ascoltare”.

Il viaggio dei local heroes. Il Torpedone avrà due autisti, Tommaso Rosa e Arzachena Leporatti, Brand & Community manager di at, e ogni volta una viaggiatrice o un viaggiatore d’eccezione, figure che rappresentano l’anima del territorio: creativi, professionisti, influencer, persone che hanno qualcosa di prezioso da raccontare. Ogni episodio sarà un incontro intimo e autentico, un dialogo che svela esperienze di vita, riflessioni e curiosità, con lo sfondo di una Toscana che si mostra in tutta la sua ricchezza culturale e umana.

La prima puntata parte da Livorno. Online da oggi, martedì 20 gennaio, la prima puntata ospita Giulio Murziani, fondatore di Livornogramm, la pagina social che ha conquistato migliaia di follower con ironia e spirito goliardico.

Perché “Torpedone”? Il nome evoca il fascino vintage dei pullman di una volta, quelli delle gite scolastiche e dei pellegrinaggi, di chiacchiere tra compagni di viaggio e di panorami condivisi, quelli che attraversavano i paesi e portavano “in città”.

Oggi, “Torpedone”, diventa il simbolo di un percorso narrativo che attraversa la Toscana, fermata dopo fermata.

At presenta “Torpedone”Il podcast video che racconta la Toscana, parte da Livorno con Livornogramm

Sul sito alla pagina www.at-bus.it/torpedone

Su YouTube alla pagina https://www.youtube.com/@at_toscana

Su Spotify al canale https://open.spotify.com/user/31awgutcz7j6fkekhdd4u5urhvmi?si=c55c61403b1d4b73