Atleti Atletica Libertas in raduno nazionale

7 Gennaio 2026

Livorno 7 gennaio 2026

Il mese di gennaio è sempre il momento dei raduni nazionali ed ecco che diversi atleti dell’Atletica Libertas sono stati chiamati dal settore tecnico per valutarne le condizioni in ottica delle prossime attività indoor e invernali.

Ad essere convocati ai vari raduni da Ancona a Formia a Siracusa ecco le multipliste Sara Chiaratti e Marta Giovannini, il quattrocentista Mirco Fragola, i marciatori Gianluca Picchiottino e Sofia Fiorini tutti a verificare le condizioni di forma in attesa dei loro esordi. Rimasto invece ad allenarsi a Roma Andy Diaz in ripresa dopo l’infortunio ai Campionati del mondo di Tokyo.