Atleti Azzurri d’Italia Livorno, presentato in Senato Progetto per i 75 anni della fondazione. Stella di Bronzo al Merito Sportivo per Graziani

3 Giugno 2023

Livorno 3 giugno 2023 – Atleti Azzurri d’Italia Livorno, presentato in Senato Progetto per i 75 anni della fondazione. Stella di Bronzo al Merito Sportivo per Graziani

Su iniziativa della Presidente dell’A.N.A.O.A.I. (Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia), Novella Calligaris e della Presidente del neo costituito Gruppo Interparlamentare dello Sport, Senatrice Daniela Scarpellini, è stato presentato, nella Sala Zuccari presso il Senato della Repubblica, il Progetto per la celebrazione del 75° Anniversario della fondazione dell’A.N.A.O.A.I. stessa.

Erano presenti il Presidente della World Olimpic Association Joel Bouzou, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli e il Ministro per lo Sport e Salute Andrea Abodi.

Molto significativa e gratificante, in questo importante contesto, la presenza della Sezione di Livorno – unica Sezione invitata – dell’A.N.A.O.A.I., i cui rappresentati, il Presidente Rodolfo Graziani e la Vice-Presidente Nazionale Letizia Tinghi, hanno potuto constatare di persona quanto i vertici dello Sport italiano abbiano rispetto, ammirazione e riconoscenza per il movimento sportivo livornese.

Nella stessa occasione il Presidente del CONI Malagò ha voluto comunicare al Presidente della sezione livornese dell’A.N.A.O.A.I.

Graziani il conferimento della Stella di Bronzo al Merito Sportivo, quale riconoscimento delle benemerenze acquisite nella sua attività dirigenziale e per le capacità e i risultati conseguiti negli anni della sua Presidenza.

