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Cronaca

Atleti Libertas in corsia per regalare sorrisi ai piccoli pazienti di pediatria

Cronaca

28 Maggio 2026

Atleti Libertas in corsia per regalare sorrisi ai piccoli pazienti di pediatria

Livorno 28 maggio 2026 Atleti Libertas in corsia per regalare sorrisi ai piccoli pazienti di pediatria

La squadra della Libertas Livorno in corsia per regalare un sorriso ai piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale di Livorno. Una mattinata speciale quella vissuta oggi nel reparto diretto dal primario Roberto Danieli, dove atleti e dirigenti della società amaranto hanno fatto visita ai bambini ricoverati portando doni, affetto e momenti di spensieratezza.

Durante l’incontro i giocatori hanno consegnato ai piccoli pazienti un pallone firmato dalla squadra, una maglia ufficiale e numerosi gadget realizzati dall’associazione dei tifosi della Libertas. Un’iniziativa che ha coinvolto anche le famiglie presenti nel reparto, creando un clima di gioia e vicinanza.

“Ringraziamo la Libertas Livorno e i suoi tifosi – ha sottolineato il primario Roberto Danieli – per questa visita e per i pensieri che hanno voluto dedicare ai nostri piccoli pazienti. La vicinanza della cittadinanza, in tutte le sue forme, comprese quelle sportive, rappresenta sempre un segnale importante di attenzione e affetto verso chi sta affrontando un momento difficile”.

Danieli ha poi evidenziato anche il valore educativo dello sport: “Gli atleti sono modelli significativi per i ragazzi e lo sport insegna che, anche dopo una caduta o una malattia, ci si può rialzare con forza e determinazione. Confidiamo che questa visita possa essere l’inizio di una nuova felice abitudine”.

Atleti Libertas in corsia per regalare sorrisi ai piccoli pazienti di pediatria

Soddisfazione anche da parte della società amaranto. “Ringraziamo anche a nome del presidente Marco Benvenuti il reparto di Pediatria per la splendida accoglienza – ha dichiarato Ferencz Bartocci –. Questo è il primo di una serie di interventi che vorremmo realizzare per regalare un sorriso a tutti i bambini e le bambine che si trovano nel reparto, con la speranza di poterli poi rincontrare al palazzetto durante le nostre partite”.

Bartocci ha quindi concluso ringraziando giocatori e tifosi presenti: “Un grazie sincero anche a tutti i giocatori presenti e all’associazione dei tifosi per gli omaggi. Forza la vita, viva la vita!”.

L’iniziativa rientra nel percorso di collaborazione tra il mondo sportivo livornese e il presidio ospedaliero cittadino, con l’obiettivo di rendere più serena la permanenza dei bambini ricoverati e sostenere le famiglie nei momenti più delicati.