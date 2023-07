Home

Atletica: Accame, Bianchi, Contini e Caruso staccano il pass per gli Italiani

12 Luglio 2023

Atletica: Accame, Bianchi, Contini e Caruso staccano il pass per gli Italiani

Livorno 12 luglio 2023 – Atletica: Accame, Bianchi, Contini e Caruso staccano il pass per gli Italiani

A Modena era il programma il Challenge per l’accesso ai “nuovi” campionati italiani assoluti e la Società amaranto è riuscita a cogliere nel segno con quattro atleti che hanno staccato il biglietto per gli assoluti di fine mese a Molfetta. Ilaria Accame sfiora il personale nei 400m e vince la gara in 52″98, lei che subito dopo è partita per i Campionati Europei under 23 in Finlandia; Francesca Bianchi negli 800m sigla il suo stagionale a 2’07″83, in una gara tattica per la conquista dei pass mentre l’aviere Mattia Contini è quarto nei 400 ostacoli in 52″07. Seconda prestazione di sempre per Fabiola Caruso nel martello che scaglia a 55,73 che così conquista il pass sia nel lancio del disco che nel martello.

Salgano quindi a dieci gli atleti amaranto ai Campionati Italiani assoluti dove avevano già staccato il biglietto Diego Pettorossi sui 200, Reda Chaboun nel salto in lungo, Andy Diaz nel salto triplo, Davide Finocchietti, il finanziere Gianluca Picchiottino e Sofia Fiorini nella marcia.

