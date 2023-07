Home

Sport

Atletica, ancora successi per la Libertas Runners: vincono Ceccanti e Moretti, secondi posti per nocchi e Nanuti

Sport

8 Luglio 2023

Atletica, ancora successi per la Libertas Runners: vincono Ceccanti e Moretti, secondi posti per nocchi e Nanuti

Livorno 8 luglio 2023 – Atletica, ancora successi per la Libertas Runners: vincono Ceccanti e Moretti, secondi posti per nocchi e Nanuti

Ottima prestazione a Pistoia nel meeting per rappresentative regionali, dove la Toscana ha conquistato il primo posto anche grazie alle prestazioni di ben 6 amaranto.

Primo posto per Omar Moretti e secondo per Tommaso Nocchi che chiudono rispettivamente la propria gara con 21’59”01 e 23’33”68 centrando entrambi il proprio primato personale. Primo posto anche per Lorenzo Ceccanti nel martello con 58,42 molto vicino al primato personale. Secondo posto per Mirian Nanuti con il nuovo primato personale nella gara di salto in alto con 1,63, mentre Mattia Bottai è terzo nei 400 con 49”82. Nei 100 metri Giacomo Giovinazzo chiude in 11”27 entrambi ottimi nella staffetta svedese.. A Foligno torna in pista Cosimo Paggini sui 400m che riesce a correre in 49″47, mentre doppio primato per Wickasitha Pannacci e Alessio Randis nei 100m chiusi in 11″59 e 12″10, mentre nell’asta Daniele Carlotti e Matteo Albieri si fermano a 3,20m e 2,70m. La 4×400 juniores con Randis-Carlotti-Pannacci-Paggini chiude con 3’42″29.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin