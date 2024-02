Home

7 Febbraio 2024

Atletica, Andy Diaz si migliora ed e’ sempre piu’ leader mondiale

Livorno 7 febbraio 2024 – Atletica, Andy Diaz si migliora ed e’ sempre piu’ leader mondiale

Dopo la grande gara di Miramos in Francia Diaz riparte alla volta di Torun in Polonia dove si migliora ancora di più esaltato dalla presenza di atleti di valore mondiale come Tiago Pereira e Napoles e Martinez andando a migliore la prestazione mondiale stagionale portandola a 17,61 con Pereira secondo con 17,02.

Una prestazione che dimostra il buon momento di Andy il quale dovrà ora scegliere se partecipare ad un altro meeting internazionale in giro per il mondo a andare dritto verso i Campionati Italiani di Ancona.

Per Diaz oltre alla miglior prestazione mondiale il record del meeting di Torun.

