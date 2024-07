Home

18 Luglio 2024

Livorno 18 luglio 2024 – Atletica, argento per Ceccanti al Campionato Italiano Allievi

Doppio miglioramento in occasione dei Campionati italiani allievi di Molfetta per il martellista Lorenzo Ceccanti. Il giovane amaranto sigla il record personale per ben due volte nella gara arrivando a 62,44m e conquistando la medaglia d’argento. Un po’ di amaro in bocca per Lorenzo, allenato da Massimo Terreni, che nel mirino aveva il minimo per gli Europei U18 rimasto a soli 6 centimetri mentre il titolo italiano a 8 centimetri. Una gara sicuramente molto importante per questo giovane atleta livornese che avrà modo di rifarsi nelle prossime gare.

Nei 100 metri qualche problema in partenza per Davide Felicetti che con una gran rimonta va vicinissimo al suo primato con 11″07 a soli 3 centesimi dalla finale. Nei 200m Davide invece centra il suo primato tagliando il traguardo in 22″54.