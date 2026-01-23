Sport 23 Gennaio 2026

Atletica, arriva in amaranto Niccolò Galimi 

Atletica, arriva in amaranto Niccolò Galimi Nuovo ingresso per la società Atletica Libertas. Arriva in amaranto un nuovo e importante rinforzo nel mezzofondo e in particolare nei 1500 metri grazie al trasferimento dell’ Atletica Trieste di Niccolò Galimi, atleta friulano già vincitore di più titoli italiani e che si presenta forte di un 3’43”55 all’aperto fatto lo scorso anno in territorio toscano.

Per Niccolò neanche il tempo di tesserarsi e lo ritroveremo in un meeting ad invito in questo week end a Padova dove esordirà su un 1000 che si preannuncia molto interessante visti gli atleti presenti.

