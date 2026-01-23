Home

Sport

Atletica, arriva in amaranto Niccolò Galimi

Sport

23 Gennaio 2026

Atletica, arriva in amaranto Niccolò Galimi

Livorno 23 gennaio 2026 Atletica, arriva in amaranto Niccolò Galimi

Nuovo ingresso per la società Atletica Libertas. Arriva in amaranto un nuovo e importante rinforzo nel mezzofondo e in particolare nei 1500 metri grazie al trasferimento dell’ Atletica Trieste di Niccolò Galimi, atleta friulano già vincitore di più titoli italiani e che si presenta forte di un 3’43”55 all’aperto fatto lo scorso anno in territorio toscano.

Per Niccolò neanche il tempo di tesserarsi e lo ritroveremo in un meeting ad invito in questo week end a Padova dove esordirà su un 1000 che si preannuncia molto interessante visti gli atleti presenti.