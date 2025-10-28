Home

Cronaca

Atletica, consegnate in Comune le borse di studio agli studenti

Cronaca

28 Ottobre 2025

Atletica, consegnate in Comune le borse di studio agli studenti

Livorno 28 ottobre 2025 Atletica, consegnate in Comune le borse di studio agli studenti

Si è svolta presso una gremita Sala Cerimonie del Comune di Livorno la consegna delle borse di studio per gli studenti/atleti che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno dimostrato di coniugare molto bene lo studio e lo sport.

L’iniziativa portata avanti dalla Società amaranto Atletica Libertas insieme all’Università Niccolò Cusano vuole essere un momento di gratificazione per questi ragazzi, un momento in cui si dimostra come sport e studio possono e debbono convivere nell’interesse deli giovani.

La consegna poi ha anche l’obiettivo di ricordare tre ragazzi che ci hanno lasciato in maniera prematura: Leonardo Trainni, Dario Pistolozzi e Andrea Matteucci il cui ricordo deve rimanere vivo nei nostri giovani.

Alla presenza del Sindaco Luca Salvetti, della coordinatrice delle attività scolastico del Ministero Ilaria Chirici, del Delegato Provinciale CONI Giovanni Giannone, del consigliere regionale della federatletica Giuseppe Giovinazzo sono stati premiati.

De Simoni Carolina, Bufalini Matilde e Cacciapuoti Martina per la scuola di primo grado, Edoardo Gori, Giacomo Traina e Giacomo Giovinazzo per le scuola di secondo grado, Greta Giusti e Sofia Fiorini per i corsi universitari.

Atletica, consegnate in Comune le borse di studio agli studenti

Bella anche la testimonianza di Sofia Fiorini, ventunenne, che ha dimostrato che lo studio e lo sport possono convivere senza problema ma con l’inevitabile sacrificio. Lei che fin da 14 anni per tre volte alla settimana si recava da Poppi ,nell’aretino, a Livorno ad allenarsi, oggi ha conquistato il podio agli europei under 23, ha partecipato alla Coppa del Mondo di marcia e studia con profitto a Milano all’ Università Bocconi, dimostrato che quando si vuole le cose posso essere fatte e che lo studio è primario rispetto a tutto il resto.

Continua così con orgoglio l’attenzione della Società amaranto nei confronti dei giovani atleti ricordandoli sempre che lo studio è essenziale per il futuro, lo sport deve essere puro divertimento.