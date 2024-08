Home

13 Agosto 2024

Atletica, Cosimo Paggini ai campionati mondiali di Lima

Livorno 13 agosto 2024 – Atletica, Cosimo Paggini ai campionati mondiali di Lima

Non si sono ancora conclusi i festeggiamenti post olimpici dove Andy Diaz, Ilaria Accame e Diego Pettorossi ci hanno fatto sognare ma soprattutto hanno portato una ventata di livornesità a Parigi che ecco una nuova grande prestazione amaranto con la convocazione in azzurro del giovane Cosimo Paggini, prima maglia azzurra per i campionati del mondo under 20 che si svolgeranno a Lima a fine mese.

Cosimo, atleta giovane sia di età che per l’atletica leggera, con questa convocazione dimostra che la strada intrapresa è quella giusta grazie ai notevolissimi progressi fatti in occasione dei Campionati Italiani di Rieti dove ha chiusa la sua finale sui 400 metri con un importante 47”54 e i metri 200 con 21”60 balzando agli occhi del settore tecnico federale che hanno intravisto subito delle ottime capacità tecniche e un ampio margine di miglioramento convocandolo nella formazione 4 x 400 mista e maschile.

Per Cosimo, allenato da circa un anno dall’ex azzurra Patrizia Gini e prima plasmato da Monika Karvan e Dunia Luciani, una convocazione ed una bellissima trasferta in Perù che gli confermeranno la stima da parte della federazione e della Società amaranto, lui che si troverà titolare a settembre nella finale scudetto a gareggiare con i principali attori italiani del giro di pista.