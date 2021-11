Home

Atletica, Coslovich e Passoni nello staff Azzurro

25 Novembre 2021

Atletica, Coslovich e Passoni nello staff Azzurro

Livorno 25 novembre 2021

Buone notizie dalla nuova organizzazione del settore tecnico della Federazione di atletica leggera che in questi giorni ha emanato la nuova struttura che si proietterà fino alle prossime Olimpiadi di Parigi.

Nello staff tecnico entra come collaboratore per l’attività delle squadre azzurre giovanili Massimo Passoni, ex atleta, oggi responsabile del settore marcia della Società amaranto Libertas Runners Livorno ed allenatore di innumerevoli atleti su cui spiccano Gianluca Picchiottino, Davide Finocchietti, Omar Moretti e Sofia Fiorini.

Una conferma anche per la responsabile dell’area tecnica e tutor degli atleti della Società Libertas runners Livorno, Claudia Coslovich, che sarà collaboratrice per l’attività assoluta e giovanile nel settore lanci. Lei che vanta una grande esperienza grazie ai 20 titoli italiani, alle 2 olimpiadi, ai tre mondiali e ai 4 campionati europei a cui ha partecipato nonché ancora oggi primatista italiana nel lancio del giavellotto.

Una conferma come collaboratore del settore giovanile dei lanci per l’allenatore grossetano Libertas Runners Lorenzo Bigazzi.

Una soddisfazione per tutta la Società, ma anche per la città di Livorno, che conferma il grande lavoro svolto con la consapevolezza dell’attenzione e della volorizzazione dei propri tecnici e dei propri atleti.

