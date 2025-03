Atletica, Diaz centra la finale degli europei

Home

7 Marzo 2025

Livorno 7 marzo 2025

E’ bastato un solo salto nelle qualificazioni per centrare la finale, un salto fatto in assoluta facilità senza neanche chiudere il salto per giungere a 16,74. Per Andy la seconda prestazione dietro all’altro italiano Dalla Valle che ha saltato 16,87.

A questo punto occhi puntati alla finale in programma sabato alle 18,40.

Domenica invece sarà in pista Arianna De Masi nelle batterie dei metri 60, per lei record da battere il suo 7”30.

Diretta Rai Sport e Sky per godersi le gesta di questi due campioni che sono l’orgoglio della nstra città.