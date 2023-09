Home

Atletica, Diaz conquista per il secondo anno consecutivo il diamante nella finale della Diamond League

18 Settembre 2023

Atletica, Diaz conquista per il secondo anno consecutivo il diamante nella finale della Diamond League

Livorno 18 settembre 2023

Andy Diaz stabilisce un record andando a conquistare per il secondo anno consecutivo il diamante nella finale della Diamond League a Eugene.

La finale non era iniziata nel migliore dei modi in quanto il visto è giunto solo il giovedì, creando non pochi problemi di ricerca dei voli per la trasferta oltre oceano e facendo partire Andy a poche ore dalla finale, inconvenienti burocratici superati in maniera egregia.

Un finale non facile con solo cinque atleti e quindi con poco recupero tra un salto e l’altra ma Andy ma dimostrato un carattere eccezionale ed è riuscito fin dal primo salto a dimostrare chi è il più forte al mondo andando a battere Zango, fresco campione del mondo.

Per Andy 17,43 contro il 17,25 di Zango

Questa è la dimostrazione della bravura dell’atleta amaranto, allenato dall’olimpionico Fabrizio Donato, che diventa il primo italiano a vincere due diamanti ma soprattutto di essere una punta di diamante per le prossime olimpiadi di Parigi.

