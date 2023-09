Home

3 Settembre 2023

Livorno 3 settembre 2023 – Atletica, Diaz vince in Cina e batte il campione del mondo Zango

Grandissima prestazione di Andy Diaz a Xiamen in Cina, nella tappa di Diamond League

Andy, atleta dell’Atletica Libertas Livorno in una gara stratosferica riesce a conquistare la vittoria con la misura di 17,43 bissando la vittoria in Diamond League dopo quella di Firenze dove ottenne il primato italiano.

La vittoria in Cina ha anche un significato molto importante in quanto ha battuto l’attuale campione del mondo Hugues Fabrice Zango che; solo un paio di settimane orsono si è fregiato di questo titolo a Budapest dove Andy, allenato dal grande Fabrizio Donato, ha dovuto solo guardare la gara in quanto non ancora liberato dalla Word Athletics nonostante la cittadinanza italiana.

Ora per Andy tra un paio di settimane la finale della Diamond League a Eugene, lui che questa trofeo l’ha vinto nel 2022.

Andy Diaz commenta:

“Sono entrato in pedana con un po’ di tensione perché non ho potuto gareggiare a Budapest, poi mi sono rilassato. Non sentivo la pressione del confronto con il campione del mondo, ma puntavo alla misura. Sto benissimo, so che posso fare ancora di più. Ed è importante aver fatto il miglior salto all’ultimo tentativo, perché quest’anno finora non ci ero riuscito nella stagione all’aperto. Sapevo di non essere al sicuro, dovevo farlo e sono contento”

Soddisfazione per il Presidente Giannone “Questa ennesima grande prestazione di Andy è per tutti noi motivo di grande orgoglio soprattutto perché ottenuto in una gara dove era presente l’attuale campione del mondo Zango, ma l’orgoglio è di tutta la nostra città che si può gustare questo atleta che tiene alto l’amaranto in giro per il mondo, motivo di grande soddisfazione”

