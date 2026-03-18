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Atletica, Fiorini continua la sua ascesa a livello mondiale

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18 Marzo 2026

Atletica, Fiorini continua la sua ascesa a livello mondiale

Livorno 18 marzo 2025 Atletica, Fiorini continua la sua ascesa a livello mondiale

Continua il momento di grandi prestazioni per Sofia Fiorini che dopo i record nella maratona di marcia, nella 3 km indoor, questa volta ad Alessandria, prima gara sulla nuova distanza della mezza maratona di marcia conferma il suo stato di grazia di questo nuovo anno e il suo salto di qualità vincendo sia la gara U23 che quella assoluta con il crono di 1h34’20, una prestazione di assoluto livello mondiale che la colloca al 15° posto al mondo dopo essere 5° al mondo nella maratona. Ma non è solo la giornata di Sofia ma anche di Gianluca Picchiottino che conquista l’argento con il crono di 1h25’27, riconfermandosi ai vertici nazionali ancora una volta. Nella gara maschile 1h35’25 per Davide Finocchietti mentre Tommaso De Stefano chiude in 1h55’26, tra le donne Vittoria Bellini fa 2h05’35. Nella 10km allievi ottima prova con 48’47 per Giacomo Traina mentre Aurora Dominici, in maglia Costa Etrusca, demolisce il primato personale con 54’30, tra le cadette esordio per Carolina De Simoni che chiude i 4km in 23’04 e per Amanda Rossi in 24’39.